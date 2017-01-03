الحرة نيوز –

كنت قبل قليل في مركز خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر لاطلاع على إجراءات وسلاسة إصدار الاعفاءات الطبيه وقد استمعت الى ايجاز من المسؤولين ورافقوني بجوله فعلا اثلجت اصدري لما لمسته من وجود قاعدة بيانات لكافة المواطنين وكذلك وجود إعداد مناسبه ومؤهله من الأطباء والموظفين اللذي ينعكس على خدمة مميزه جدا وسريعة.

هنالك مكتب للمتقاعدين العسكريين لتقديم اي طلبات للديون الملكي ومركز آخر لتقديم المساعدات الماليه لمستحقيها

المركز من عام ٢٠١٢ وكأنه افتتح البارحه من حيث النظافه والترتيب

كل الشكر لكافة القائمين على هذا الصرح المميز وعلى رأسهم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحه حفظه الله ورعاه

فعلا شعرت بوجودي في بيت جلالة الملك

كل أردني غير مؤمن صحيا بامكانه المراجعه مع الوثائق المطلوبه والحصول على اعفاء طبي بنفس اليوم

حفظ الله الاردن آمنا