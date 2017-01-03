الحرة نيوز –

قال وزير العمل علي الغزاوي إن الوزارة تعمل ضمن سياسة “التشغيل وليس التوظيف” لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى الإطار الاستراتيجي للتدريب والتأهيل ومراكز التميز التي تعمل من خلال مؤسسة التدريب المهني في ثلاثة مجالات، هي: المياه، والصناعات الطبية والطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رجائي المعشر أمس.

وأوضح الغزاوي سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من العمالة الوافدة، حيثُ تم وقف استقدام العمالة الوافدة في 28 حزيران (يونيو) الماضي، ونتج عن ذلك تسفير نحو 8 آلاف وافد أغلبيتهم من جنسية واحدة، منوهاً بأن أعداد الوافدين من ذات الجنسية يقدرون بنحو مليون عامل، 170 ألف منهم حاصلون على تصاريح عمل، منها 100 ألف زراعية.

وتناول اللقاء الحديث حول عدد من المحاور الرئيسة، والمتمثلة بسياسات الوزارة في التشغيل وإجراءات تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتنظيم سوق العمل وأرقام العمالة الوافدة وآليات الحد منها وكيفية إحلال “المحلية” مكانها، وأهمية التدريب والتأهيل والتوجه نحو التعليم المهني والفني.

كما استمعت إلى آخر الأرقام والاحصاءات التي تبين الوضع الحالي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وكذلك صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، وأعداد المستفيدين من مشاريع وبرامج مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل ومختلف المبادرات والاجراءات التي تتبنها كلا الجهتين.

بدورها، عرضت مدير عام “الضمان” ناديا الروابدة موارد وصادرات ومديونية المؤسسة المستحقة لصالحها، فضلاً عن فائضها من الأموال التي تورد إلى صندوق استثمار أموال المؤسسة.

وقدمت رئيس الصندوق سهير العلي عرضاً عن سلسلة الاجراءات التي يتبعها الصندوق في الاستثمار، وأهم المجالات التي يستثمر بها حالياً وعوائدها، إضافة إلى الاستثمارات التي يتجه إلى تنفيذها وعوائدها المحتملة.

من جهة ثانية، زارت اللجنة الادارية بمجلس الاعيان برئاسة مازن الساكت أمس ديوان الخدمة المدنية، والتقت رئيسه خلف الهميسات.

وقال الساكت إن فهم واقع الوظيفة العامة مهم جدا لمتطلبات التطوير والتحديث لمواجهة التحديات بمواجهة دعم سياسات تطوير الوظيفة العامة لرفع كفاءة الادارة العامة والموظف والمؤسسات ضمن سياسة الرؤى الملكية.

ولفت إلى أهمية معادلة الكوادر البشرية في بعض الدوائر ضمن معالجات اساسية يجب اعادة هيكلتها، فيما تحدث حول آلية اختيار وتعيين الموظفين ضمن برنامج تكافؤ الفرص والشفافية وتقديم الخدمات الالكترونية. بدوره، قدم امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عرضا شاملا عن الهيكل التنظيمي للديوان ومنظومة العمل بموجب قانون وتنظيم وادارة شؤون الموظفين والوظيفة العامة وتخزين البيانات وادخال المعلومات بشكل يومي وتقديم الخدمات الالكترونية والريادة في تنمية الموارد البشرية والقدرة على التغير والتفاعل المعرفي والتجديد بمبدأ الشفافية وتكافوء الفرص.

على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان بـ”الاعيان” يوسف القسوس إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤسسة وطنية تحظى بثقة كبيرة تستحقها لدى المواطن لحفاظها على سلامة الغذاء والدواء المقدم له.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة أمس مدير عام المؤسسة هايل عبيدات، الذي عرض لاهم منجزات المؤسسة العام الماضي، مشيراً إلى أنها تمارس مهامها بقانون دائم.

وبين عبيدات ان الوضع الغذائي والدوائي لدينا آمن بالرغم من وجود الأعداد الكبيرة من اللاجئين، وما يتطلبه من احتياجات تشكل عبئا اضافيا لتوفير غذاء كاف وصحي وآمن.

واشار الى انخفاض اعداد التسممات العام الماضي بنسبة 42% عن العام 2014، مبينا ان نسبة المخالفات في الغذاء المستورد العام الحالي كانت “أقل من 1%، وبالغذاء المتداول حوالي 4%”.