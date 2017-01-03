الحرة نيوز –

طرحت شركة تطوير العقبة الذراع المطور لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عطاء إعداد الدراسات الهندسية والتصميم لمبنى مركز الأعمال في المنطقة المركزية الشمالية تنفيذا للرؤى الملكية التي تحث على دعم وتدريب الشباب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم إن المشروع يهدف الى إنشاء مركز أعمال للخريجين الجدد والشركات الناشئة في المنطقة الخاصة، وأصحاب المشاريع النوعية المبتكرة التي من شأنها أن تساعد في خلق فرص عمل وتشجيع المبدعين للاستمرار بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها هذه الشركات.

وبين غانم أن فكرة إنشاء المركز جاءت بهدف خلق حوافز من شأنها مساعدة الشركات على النمو ومنحها فرصة البدء والاستمرار في سوق العمل، مشيراً أن مشروع مركز الأعمال يضم حاضنة لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومكاتب للخريجين الجدد بمجالات متعددة، وكذلك مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية صغيرة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمجالات التي سيخدمها مركز الأعمال فهي تتضمن هندسة البرمجيات، الاعلام والنشر والمباني الخضراء والطاقة الصديقة للبيئة، السياحة والحقوق واللوجستيات والاستشارات المالية والبيئة البحرية، التسويق عبر التواصل الاجتماعي وتصميم مواقع الانترنت وغيرها من التخصصات التي يحتاجها السوق المحلي ويقع على مساحة 10 دونمات وسيبدأ بثلاث مراحل.

وأضاف ان سلطة العقبة الخاصة أطلقت من خلال ذراعها الاستثماري، شركة تطوير العقبة حزمة من الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة الشمالية المركزية، وذلك ضمن إستراتيجية المنطقة الخاصة الهادفة إلى استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية في المنطقة المركزية الشمالية التي تقع على مساحة 704 آلاف متر مربع.

وأكد غانم أن الهدف من إطلاق المركزية الشمالية يأتي لخدمة كافة متطلبات المنطقة الاقتصادية الخاصة وفتحها أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية للاستثمار في المشاريع المساعدة والتجارية والفنادق والمراكز الترويحية والرياضية والبنوك والشقق المخدومة والصالات الرياضية، نظراً لقرب المنطقة المركزية من مدينة العقبة وتمتعها ببنية تحتية متكاملة تشمل المطار والشوارع والخدمات الرئيسية الأخرى، إضافة إلى قدرتها على استيعاب كافة المشاريع القادرة على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وزوار العقبة.

وقال إن المنطقة المركزية الشمالية تعد من أجمل المناطق للاستثمار في العقبة الخاصة كونها تمثل البوابة الشمالية للعقبة والبوابة الجوية للقادمين عبر مطار الملك حسين الدولي، مشيراً الى حزمة من الاستثمارات المقترحة في هذه المنطقة أهمها المكاتب والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمراكز الصحية ومساكن الطلبة، إضافة الى توفر كافة خدمات البنية التحتية والطرق الحديثة والطرق الخدمية ومواقف السيارات.

وأوضح غانم ان عقود الاستثمار في المنطقة الشمالية تعتمد على مبدأ التطوير ونقل الملكية على ان تنقل الملكية الى الفريق الثاني بعد تسديده كامل ثمن الأرض وتطويرها بنسبة 40 % من المشروع.

وتعتبر المنطقة المركزية الشمالية من المناطق المهمة والمميزة للاستثمار فيها نظراً لموقعها الاستراتيجي شمال مدينة العقبة، اذ تتوسط بين مطار الملك حسين الدولي والطريق الواصل لمنطقة البحر الميت ووادي اليتم ويحيط بالمنطقة العديد من المشاريع الحيوية السكنية والتجارية ومن ابرزها مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبنك العربي وفرع الجامعة الأردنية ومستشفى الأمير هاشم ومشاريع استثمارية أخرى.

وتتميز المنطقة المركزية الشمالية بمساحاتها الواسعة، اذ أن مساحة القطع تتراوح بين 4000 متر الى 10000 متر مربع للقطعة الواحدة.