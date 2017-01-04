الحرة نيوز –

ذكر وزير الاوقاف وائل عربيات في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الوزارة ستحاسب لاول مرة من يبيع تأشيرات الحج التي تمنح للاداريين و السائقين المعاونين والتي كشفت تحقيقات الوزارة انها تقدر بما يقارب 69 الف دينار اردني.

واكد الوزير ايضا ان الوزارة ستعيد للحجاج مبلغ 106 الاف دينار والتي تعتبر فائض موسم الحج والتي نتجت عن فرق صرف سعر الريال السعودي مقارنة بالدينار الاردني.

واضاف عربيات ان هذه المبالغ كانت في السابق توضع كأمانات في الوزارة الا ان هذا الموسم ارتأت الوزارة اعادتها الى الحجاج في حين المبلغ المتبقي سيعود كأمانات في الوزارة.