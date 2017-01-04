الحرة نيوز –

ذكرت تقارير صحفية، أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، قد يغيب عن مواجهة الفريق أمام إشبيلية غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة ‘ماركا’ الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن رونالدو، طلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق، عدم المشاركة في اللقاء، لحاجته لبعض الراحة كي يستطيع مواصلة الموسم.

وأضافت الصحيفة: ‘زيدان وافق بالفعل على منح رونالدو الراحة، في أول مباراة للفريق في 2017 رغم وجود العديد من الغيابات أبرزها كوفاسيتش، ولوكاس فاسكيز، وسيرجو راموس، وبيبي’.

وقدم رونالدو عامًا مميزًا مع الميرنجي، توج خلاله بالكرة الذهبية كأفضل لاعب بالعالم بالإضافة لاختياره أفضل لاعب ورياضي في العالم من قبل العديد من الصحف ووكالات الأنباء حول العالم.