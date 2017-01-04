الحرة نيوز –

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية في القاهرة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، الذي نقل إليه رسالة خطية من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن نهاية آذار المقبل.

ونقل جوده تحيات وأطيب أمنيات جلالة الملك للرئيس المصري، مؤكداً اعتزاز جلالة الملك بالعلاقات الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين.

وأكد جوده خلال اللقاء أن مشاركة الرئيس المصري في أعمال القمة سيكون لها اكبر الأثر في إنجاحها وإثرائها وخروجها بقرارات هامة تخدم الدول العربية وتضع حلولا للتحديات التي تواجهها وفي مقدمتها محاربة الارهاب والتطرف.

وتم التاكيد خلال اللقاء ايضا على الحرص المتبادل على إدامة التشاور حيال مختلف القضايا والتطورات، وبما يخدم مسيرة العمل العربي المشترك، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، حمّل الرئيس المصري جودة خالص محبته وتقديره لجلالة الملك والشعب الأردني.

واعاد الرئيس المصري التاكيد على ادانته واستنكاره الشديد للاعتداءات الارهابية الجبانة التي وقعت في الاردن مؤخرا مكررا تعازيه لجلالة الملك والشعب الاردني وذوي الشهداء الذين قضوا دفاعا عن الوطن، داعيا الى ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب.