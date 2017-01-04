الحرة نيوز –

حررت وزارة الصناعة والتجارة 8480 مخالفة خلال العام الماضي 2016 في محافظات المملكة، كان اعلاها مخالفات عدم اعلان السعر بمجموع 7300 مخالفة.

واكد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددا انها لن تتهاون في هذا المجال.

وتوزعت المخالفات بواقع 4004 مخالفات في العاصمة تلتها الزرقاء 1226, واربد 1141, وفي البلقاء 515, وعجلون 337 , وجرش 292, والعقبة 286, والمفرق 231, والكرك 142, ومادبا 129, والطفيلة 95, ومعان 85 مخالفة.

وتوزعت المخالفات حسب نوعها على النحو التالي: عدم اعلان الاسعار بشكل واضح 7300 مخالفة, و585 لعدم التقيد بالسعر المعلن, و 266 مخالفة لعدم الاعلان عن تنزيلات دون تحديد المدة او تجاوز المدة, و135 لزيادة سعر مادة اساسية, و116 مخالفة لاخفاء او الامتناع عن بيع سلعة اساسية, و27 مخالفة لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية للاعلان عن تصفية محل, و19 مخالفة لادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها, و11 مخالفة للاعلان عن تنزيلات صورية في اسعار السلع, و 8 مخالفات للقيام باستخدام او بيع مواد اساسية مدعومة لغير الغاية المخصصة لها, و 5 لمنع موظفي الرقابة من اداء عملهم, و4 مخالفات لعدم تزويد المشتري بفاتورة مفصلة, ومخالفة واحدة لمخالفة شروط الاعلان عن جوائز مجانية.

فيما لم تسجل مخالفات لعدم ومخالفة واحدة للجمع بين بيع اللحوم البلدية والمستوردة، ولمن باع او عرض او (خزن بقصد البيع) سلعة انتهت مدة صلاحيتها وغير صالحة.

ودعا البرماوي المواطنين الى التفاعل مع التطبيقات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة العام الماضي والتي تستهدف تفعيل الرقابة على الاسواق.

واشار الى ان التطبيق الخاص بنظام شكاوى المستهلك يمكن المواطنين من الدخول على تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية وتقديم الشكوى من خلالها على مدار الساعة.

وشدد على ضرورة عدم التردد من قبل المواطنين في الابلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها في الاسواق من اجل تشديد الرقابة الى الاسواق.