الحرة نيوز –
– المطران هيلاريون كابوتشي – ام السماق
– رفيق محمد عبد الرحيم الشيخ علي – ام السماق الشمالي
– صباح محمود الجدوع – خلدا
– محمود ابراهيم الصوص – الشميساني
– “محمد امين” حسين مقبل المومني – عبلين
– سكينة فيصل شافع عساف – الحصن
– عبدالناصر سليمان صالح عباد الجالودي – الزرقاء
– محمد عبد العظيم داوود الجنيدي – مرج الحمام
– عفاف محمد امين درويش المصري – حي الرابية
– منذر عبد الكريم عبدالله الخطيب – دابوق
– وفاء جودة محمود الدويك – الرابية
– رسمي محمد عبد القادر عبد الرحمن ابو الهيجاء – شارع الاردن
– سلوى صبحي الكيالي – الزرقاء