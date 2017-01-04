الحرة نيوز –

– المطران هيلاريون كابوتشي – ام السماق

– رفيق محمد عبد الرحيم الشيخ علي – ام السماق الشمالي

– صباح محمود الجدوع – خلدا

– محمود ابراهيم الصوص – الشميساني

– “محمد امين” حسين مقبل المومني – عبلين

– سكينة فيصل شافع عساف – الحصن

– عبدالناصر سليمان صالح عباد الجالودي – الزرقاء

– محمد عبد العظيم داوود الجنيدي – مرج الحمام

– عفاف محمد امين درويش المصري – حي الرابية

– منذر عبد الكريم عبدالله الخطيب – دابوق

– وفاء جودة محمود الدويك – الرابية

– رسمي محمد عبد القادر عبد الرحمن ابو الهيجاء – شارع الاردن

– سلوى صبحي الكيالي – الزرقاء

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