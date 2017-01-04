الحرة نيوز –

أبدى 87 % تأييدهم لتوجّه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين وعائلاتهم.

جاء ذلك في استطلاع رأي أجرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني وشمل أكثر من ألف وتسعمائة شخص.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس، ان الاستطلاعات التي تنظمها تهدف إلى التعرّف على آراء ورغبات وأفكار جمهورها حول التوجّهات والمبادرات والقرارات والأنظمة الجديدة التي تصدرها.

وأكدت أن تطبيق التأمين الصحي سيعزز الأمان الاجتماعي، ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي ما تزال محرومة من التأمين الصحي.

وذكرت أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل

إلى 27 %، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين إلى 87 %.

وأشارت إلى أنه عند البدء بتطبيق هذا التأمين على متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم غير المنتفعين من تأمين صحي آخر تكون منظومة الحماية الاجتماعية قد اكتملت لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل، وأخيراً التأمين الصحي.

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