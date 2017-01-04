الحرة نيوز –

قال مدير القيادة والسيطرة والاتصالات العميد المهندس هشام خريسات، إن رسالة المديرية هي تأمين وإدامة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية لأنظمة القيادة والسيطرة لكل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والكوادر الفنية المؤهلة بهدف المساهمة الفعالة في رفع جاهزية الوحدات والتشكيلات للقيام بواجباتها المختلفة.

وأضاف خلال محاضرة له أمس للدارسين في دورتي الدفاع 14 والحرب 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية بعنوان “الاتصالات والقيادة والسيطرة في القوات المسلحة الأردنية” إن المديرية تعمل على تأمين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد العسكري في جميع الظروف وتقديم الدعم الفني لإدامة معدات وأنظمة الاتصال من خلال التزويد والصيانة والتصليح ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن وسرية الاتصالات والمعلومات.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجاب خلاله الضيف المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.