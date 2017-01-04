الحرة نيوز –

أكد رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالهادي المجالي إننا لانعرف التفاصيل كاملة عما يجرى في بعض الأمور في الأردن هذه الأيام وقال ان 5 عمليات إرهابية وقعت العام الماضي .

وأضاف في ندوة نظمت في فندق قصر العامر وحضرها رؤساء وزراء و وزراء ونواب سابقين واعلاميين واقتصاديين بدعوة من وزير الثقافة بركات عوجان امس الأول، إننا نشهد تراجع في السياسة في الأردن والاقتصاد ونحن كشخصيات عامة تبوأت مقاعد المسؤولية لانعرف شىء عما يجرى في الأردن الا من الصحف اليومية.

بدوره قال القيادى عبد اللطيف عربيات إننا يجب ان نسال ماذا تخطط لنا الدولة العميقة العالمية للمائة سنة القادمة من اجل اتخاذ الاحتياطات ودعا الى الاعتماد على نهج الاصلاح لمواجهة الاستحقاقات ولعبور المرحل والازمات التي تعصف فيها .

بينما قال رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي بعد استعراض تاريخي موسع : لقد انتشرت ثقافة الكراهية بين مختلف الطوائف والملل والمطلوب ايقاف الكراهيات ،وبين المجالي إن النخب والجماعات تشتم سايس بيكو ليل نهار ولكن نتمسك في نتائجه على مستوى الوطن العربي والجميع يحاول انتقاد الطائفة الأخرى .

رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري قال أنه في كل لقاءاتنا يواجهنا الناس انكم كنتم في مواقع المسؤولية ماذا فعلتم واليوم تتحدثون بعد خروجكم منها ، وبين المصري ان الدول العربية كونت سلطات ولم تكون دول ومؤسسات والمطلوب التركيز على بناء الدول من اجل الاهتمام في المستقبل .

وزير الثقافة الأسبق بركات عوجان اكد أهمية مثل هذه اللقاءات والحوار مع النخب السياسية في ظل هذه الظروف الصعبة وشدد على أهمية المحافظة على امن في البلد الإصلاح في الدول العربية وتكاثف الجميع لمحاربة آفة الإرهاب التى بدات تتغلغل في العالم العربي وتسىء الإسلامي ادين الرحمة والعدل والمساواة