الحرة نيوز –

أكد وزير الشباب رامي الوريكات ورئيس واعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب دعم القطاع الشبابي في مختلف المجالات والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني.

وعرض الوريكات خلال لقائه رئيس واعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، النظام الاداري الجديد للوزارة يما بتوافق والقيام وتطوير الخطاب الاعلامي ومخاطبة الشباب عبر وسائل التواصل الحديثة وعمل المراكز الشبابية لتتناسب اوقاتها مع اوقات فراغ الشباب الى جانب الاستغناء عن المراكز الشبابية المستاجرة واعادة تأهيل المراكز من حيث البنى التحتية والمحتوى الذي يقدم للشباب.

وقال ان الوزارة بصدد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب حيث شكلت لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء للاشراف على صياغتها وتنفيذها مشيراً الى اهمية مشاركة الشباب في عملية صنع القرار حيث أولت الوزارة محور المشاركة السياسية وتوعية الشباب باهمية دورهم وممارسة حقهم الدستوري أهمية قصوى وأولوية في انشطتها.

واضاف الى ان العمل جارٍعلى تفعيل برنامج البرلمان الشبابي وتفعيل بيوت الشباب والخطط والبرامج التي تنفذها المراكز الشبابية الى جانب تفعيل الحركة الكشفية.

وقال وريكات ان الوزارة وضعت خطة لمكافحة التطرف والارهاب بالتعاون مع وزارة الاوقاف ومديرية الامن العام وعدد من منظمات المجتمع المدني، واستهدفت هذه البرامج حتى الان نحو 10000 شاب وشابة من اصل 25 ألف حتى نهاية شهر اذار المقبل .

وفي ما يتعلق بالاندية الرياضية اكد ان الوزارة بصدد تعديل اسس دعم الاندية الرياضية وتعزيز تمثيل المراة في مجالس اداراتها مبينا سعي الوزارة على ان تتجاوز الاندية دورها التقليدي وتتجه إلى الدور الانتاجي .

من جانبه أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب محمد هديب اهمية الشراكة بين اللجنة والوزارة في دعم قطاع الشباب ورعايته ومواجهة الارهاب والتطرف ،والتحديات التي تواجهه في التعليم والعمل والصحة لافتا الى ان اللجنة وضعت خطة تنفيذية تتمثل في زيارات ميدانية وبرامج وخطط للوقوف على احتياجات الشباب داعيا الى وجود خطاب موحد للجهات العاملة مع الشباب وتبني الوزارة لمؤتمر وطني شبابي.

وبين النائب مجحم الصقور اهمية دعم وزيادة مخصصات وزارة الشباب لتأدية دورها كما طالب بدعم الالعاب الفردية التي حققت مكتسبات دولية وعالمية وقال النائب محمود الطيطي ان الخلافات الادارية في الاندية باتت تقلص من ادائها داعيا الى ممارسة الاندية لدورها الثقافي والاجتماعي الى جانب الدور الرياضي واشار النائب حازم المجالي الى ان دور اللجنة لن يقتصر على الجانب الرياضي بل مختلف القضايا التي تهم الشباب وانه لابد من احتواء الشباب والاستماع له وتلبية احتياجاته وحمايتهم من التطرف والارهاب وقال النائب حسن السعود انه لابد من وضع البرامج والخطط لحماية الشباب وتوفير البيئة الخصبة لابراز طاقاتهم وابداعاتهم.

واشار النائب محمد الظهراوي الى اهمية تعديل نظام الاندية الرياضية واهمية توفير الملاعب ووجود خطة استراتيجية لمكافحة التطرف والارهاب وقال النائب رمضان الحنيطي انه لابد من ايجاد آلية تقييم للانشطة والبرامج التي تنفذها المراكز الشبابية والاندية الرياضية واكد النائب غازي الهواملة مبادرة التمويل الذاتي للمراكز الشبابية والاندية وتفعيلها واهمية تعزيز الجانب الاقتصادي للشباب الاردني .