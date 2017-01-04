الحرة نيوز –

نفذ العشرات من العاطلين عن العمل اليوم اعتصاما أمام شركة تطوير معان الواقعة في منطقة الرابية ، مطالبين بايجاد وظائف لهم لتمكنهم من تلبية متطلبات الحياة.

وقال احد المعتصمين , أن الاعتصام جاء بعد نفاذ صبرنا من وعود مدير عام الشركة بتوفير فرص عمل لنا في شركات الطاقة المتجددة والتي تنتشر بكثرة في معظم مناطق محافظة معان ، متابعا أن عدد المعتصمين في العاصمة عمان خمسين شابا ، اضافة إلى مئات الشباب في محافظة معان الذين سينضمون للإعتصام في حال عدم تلبية مطالبنا ، وأضاف “أنا أحمل الدبلوم في تخصص ’كهروميكانيك’ ولدي ثمان شهادت خبرة وبراءة اختراع ، ولم احصل لغاية الان على وظيفة .

الوزير الاسبق بركات عوجان والذي حضر الى موقع الاعتصام قال لـ الحرة نيوز انه قام بالاتصال مع عدة جهات من أجل حل مشكلة المعتصمين وقال بالحرف الواحد ” اليوم سيتم توظيف جميع العاطلين .. ويجب على الدولة ان تقوم بتوفير هذه الوظائف لهم علما ان عددهم لا يتجاوز 100 شاب .

ويشهد موقع الاعتصام انتشار أمني كبير .