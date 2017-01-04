الحرة نيوز –

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى سلمان الهواوشة، الأربعاء، رجلا خمسيني يقطن في عبدون، بعدما أطلق النار على “لص” تفاجأ بتواجده في مطبخ منزله” وجها لوجه” ويحمل مسدسا، 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

ووجه المدعي العام تهمة القتل القصد لصاحب المنزل خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات.

وحول تفاصيل الجريمة، قال مصدر مقرب من التحقيق ان صاحب المنزل كان يجلس مع زوجته وأولاده عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل في إحدى غرف المنزل.

وفزع الخمسيني على صراخ أحد أبنائه يقول ” بابا في صوت تكسير برا البيت ” الا ان صاحب المنزل قام بتفقد منزله والتاكد من أن المنافذ مغلقة.

إلا أنه عاد وسمع بعدها صوت تكسير عندها استل مسدسه وقام بتفقد منزله من جديد.

وقد قرر مدعي عام الجنايات الكبرى اشرف العبدالله عصر اليوم الافراج عن قاتل اللص بكفالة وفق ما اكد مصدر قضائي .