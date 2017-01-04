الحرة نيوز –

يؤدي طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” – الدورة الشتوية الحالية اليوم امتحان مبحث الثقافة الاسلامية/ المستوى الثالث للفروع الاكاديمية، فيما يتقدط طلبة الفروع المهنية بالمستوى الثاني لذات المبحث.

وفي ذات السياق اطمأن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربيه والتعليم محمد الذنيبات أمس على سير الامتحان عبر التواصل المستمر مع غرفة العمليات بمركز الوزارة، داعيا كوادرها لمتابعة جميع الملاحظات الواردة إليها، سواء من كوادر الوزارة أو من المواطنين أو الطلبة، والتعامل معها بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوزارة بعقد الامتحان. واستمرت كوادر غرفة العمليات، وفق بيان صحفي أصدرته الوزارة أمس، بالتواصل مع رؤساء الفرق الميدانية ومديري التربية والتعليم للاطمئنان على مجريات الامتحان، والتأكد من تطبيق الاجراءات بالمستوى المتميز الذي استقرت عليه خلال الدورات الامتحانية الأخيرة.

وأكدت التقارير الوارده من الميدان التربوي أن الطلبة والكوادر القائمة على الامتحان التزموا بتطبيق الإجراءات والتعليمات المتعلقة به، إضافة إلى مواصلة المجتمع المحلي التعاون الكبير مع الوزارة في توفير البيئة الامتحانية المناسبة في محيط المدارس التي يعقد بها الامتحان.

وأبدى الطلبة ارتياحهم لمستوى امتحان امس الذي كان في مبحث الرياضيات لمختلف الفروع الاكاديمية، كما أدى طلبة الفرع الزراعي امتحان مبحث صناعات زراعية مستوى ثالث، فيما أدى فرع الاقتصاد المنزلي إمتحان مبحث الإدارة والسلامة المهنية بمستواه الثاني.