الحرة نيوز –

سجلت “الاعتداءات” على الأشجار الحرجية والغابات من قبل ما يعرف بـ”عصابات التحطيب”، تراجعا ملحوظا العام الماضي مقارنة بالعام 2015، وفق وزير الزراعة خالد الحنيفات.

وأرجع الحنيفات أسباب التراجع إلى “بدء تنفيذ قانون الزراعة في شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي، الذي غلظ العقوبات على المعتدين على الغابات والأشجار الحرجية، وحظر على القضاء الأخذ بالأحكام المخففة بحق المعتدين، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على زيادة عدد الطوافين لحماية الثروة الحرجية”.

وبين أن “بنود القانون الجديدة التي أوجبت السجن والغرامات المالية العالية بحق المعتدين على الأشجار والغابات شكلت رادعا حقيقيا لعصابات التحطيب التي تنشط مع بدء دخول فصل الشتاء، حيث كان له الأثر الكبير في الحد من التعديات على الثروة الحرجية”.

وبين أنه “لوحظ تراجع في مجموع الضبوطات خلال الأربعة أشهر الماضية من العام 2016، مقارنة بنظيرتها من العام 2015.

وبلغت الاعتداءات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 في محافظة عجلون 93 اعتداء مقارنة بـ30 في 2016، وفي جرش 81 مقابل 24، وإربد 25، مقابل 20، وفي عمان 32 مقابل 20، والبلقاء 26 مقابل 17.

وعزا التراجع إلى تكثيف الحملات المشتركة مع الجهات المعنية، وتقديم الحوافز المادية والعينية لطوافي الحراج وتزويدهم باحتياجتهم لتسهيل عملهم للقيام بواجبهم، وكذلك صيانة وتجهيز الأبراج المتواجدة في المناطق الحرجية لغايات المراقبة ومتابعة الطوافين الذين يتعرض المهملون منهم لأشد العقوبات، حيث تم فصل أربعة منهم اعتدوا على الأشجار الحرجية، وكذلك تكثيف عمل الدوريات ونشر عدد منها على مداخل ومخارج بعض المحافظات ذات الكثافة الحرجية”.

وقال إنه “بهدف حماية الثروة الحرجية يتم تسهيل عمل الطوافين بتوفير المركبات اللازمة للجولات الميدانية كما يتم التوسع في مجال زراعة الأشجار الحرجية”، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على الثروة الحرجية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لحماية الغابات.