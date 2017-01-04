الحرة نيوز –

كشف تقرير لوزارة العمل عن أن عدد الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية التي جرى توقيعها تحت مظلة الوزارة العام الماضي، بلغ نحو 71 اتفاقية استفاد منها 115731 عاملا وعاملة بكلفة مالية تقدر بحوالي 36 مليون دينار.

وأشار التقرير، الذي صدر أمس، إلى أنه “تم تسجيل 75 نزاعا عماليا و32 إضرابا العام الماضي، تم حل 53 منها بالتفاوض المباشر، و18 تم حلها عن طريق مندوبي ومجالس التوفيق بالوزارة، فيما جرى إحالة 4 نزاعات الى المحكمة العمالية، في حين تقدمت 13 شركة لإنهاء عقود عمل لم توافق الوزارة الا على 8 منها وفقا لأحكام القانون”.

وأكد الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب الدور الذي تؤديه مديرية الإعلام والاتصال في حل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل، مبينا انها تضم قسما للنزاعات العمالية، وآخر للعمل النقابي.

وقال إن مهام قسم النزاعات العمالية “تتلخص في تلقي الشكاوى العمالية الجماعية ومتابعة حلها من خلال مراحل النزاع التدريجية، وتشجيع المفاوضات الجماعية بين أطرافها، فيما يتلقى قسم العمل النقابي طلبات تأسيس نقابات اصحاب العمل والعمال، وينظر في الخلافات التي قد تنشأ بين اعضاء الهيئات الادارية فيها”.

ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى “إنشاء أقسام متخصصة بعلاقات العمل، وقواعد التفاوض، وتكون ملمة بالقوانين النافذة، لأن من شأن ذلك تسهيل مهمة الوزارة لدى تدخلها في حل أي نزاع، ويسهم في تطويق أي خلاف عمالي”، مشيرا إلى توجه الوزارة لدعم مديرية علاقات العمل لـ “دورها في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والسيطرة على النزاعات العمالية قبل أن تتفاقم بشكل يؤثر سلبا على المصلحة العامة”.

على صعيد متصل، أفادت دراسة متخصصة بأن عدد اتفاقيات العمل الجماعية، التي وقعتها النقابات العمالية مع إدارات شركات، خلال الأعوام الخمسة الماضية، بلغ 360 اتفاقية، 199 منها وبنسبة 55.3 % كانت من نصيب 3 نقابات فقط هي العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والنقل البري والميكانيك، و5 اتفاقيات وقعت بين أصحاب عمل وإدارات منشآت وممثلين عن العاملين، ولم تشارك بها نقابات.

وقالت الدراسة، التي أعدها مؤخرا المجلس الاقتصادي والاجتماعيلا وحملت عنوان “اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن”، إن الغالبية الكبيرة (90 %) من تلك الاتفاقيات تناولت موضوع “زيادة الأجور والعلاوات بمختلف أنواعها.

ودعت الحكومة إلى “اتخاذ تدابير محددة من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية، وتطوير قواعد إجرائية لها، بحيث لا يتم إعاقة المفاوضة الجماعية”، لافتة إلى وجود “تعارض في تناول قانون العمل لمفهوم عقد العمل الجماعي وآلية الوصول اليه”.

وبينت الدراسة أن “التعريف الوارد في قانون العمل الأردني لمفهوم نزاع العمل يتعارض مع معايير العمل الدولية، اذ يشمل العاملين أنفسهم الى جانب النقابات العمالية” فضلاً عن أن إجراءات فض نزاعات العمل الواردة في القانون “لا تتوافق مع الممارسات الفضلى المستخدمة في العالم المتقدم”.