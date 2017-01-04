الحرة نيوز –

علمت «مصادر» أن النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2016 انتهى من كافة مراحله وسيتم تطبيقه قريبا.

وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا الأسباب الموجبة للنظام الذي سيعمل على تخفيض الرسوم الاضافية على نقل المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وبالتالي تخفيض قيمة الرسوم الاضافية على المركبات القديمة وبحيث تكون الرسوم الاضافية تنسجم مع قيمة المركبات .

كما يتضمن القرار استثناء المركبات الزراعية والانشائية من رفع رسوم نقل الملكية على هذه الاليات. وبموجب القرار يكون الرسم الاضافي عن نقل الملكية للمركبات ذات فئة المحرك 1500 سي سي التي يزيد عمرها عن عشر سنوات 40 دينارا بدلا من 50 دينارا.

وللمركبات اكبر من 1500 سي سي حتى 2000 سي سي 80 دينارا بدلا من 100 دينار كما ان الرسوم للمركبات الاكبر من من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي ستصبح 120 دينارا بدلا من 400 دينار .

وستصبح رسوم المركبات اكبر من 3000 سي سي وحتى 4000 سي سي 150 دينارا بدلا من 550 دينارا والمركبات الاكبر من 4000 سي سي 200 دينار بدلا من 700 دينار .

وكان مصدر أمني قال ل الرأي أن مديرية الأمن تتوقع صدور النظام قريبا لتعميمه على دائرة ترخيص السواقين والمركبات لتبدأ بتنفيذه. وكان مواطنون أشاروا أنهم راجعوا فروع دائرة الترخيص لنقل ملكيات مركبات فكان النظام المعمول به هو السابق .