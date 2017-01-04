الحرة نيوز –

لا أحد يقبل او يريد وقف الاعفاءات الطبية التي وجدت اساسا لمعالجة الاردنيين الذين لا تأمين صحيا لديهم ومن حقهم الحصول على معالجة طبية في اي وقت يحتاجونها الى حين الوصول الى مسألة التامين الصحي الشامل المشروع القديم الجديد الذي يفترض ان يشمل في مظلته كل اردني واردنية، واحيانا كان هناك من يرى ان يشمل

كل من هو مقيم على الارض الاردنية من باب الحق الانساني في الحصول على الرعاية الصحية.

وخلال السنوات الماضية استفاد مئات آلاف الاردنيين من الاعفاءات الطبية بوجه حق، وكانت هذه المسألة بالنسبة لهم الملاذ، في العلاج ودرء شر الامراض والوقاية منها، وكان الامر يمضي قدما في مواصلة هذه الخدمة، في المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية في مختلف محافظات المملكة، وكان يراعى في هذه الاعفاءات اقل الكلف على المواطن المستحق لهذه الخدمة بما في ذلك الحصول على الاعفاء الطبي في مستشفي في محافظته او حتى المدينة التي يقطن فيها بمعنى اقرب نقطة رعاية صحية له وهذا امر منطقي وحقق الهدف من الاعفاء بكل جوانبه.

لكن وحتى تبقي هذه الخدمة التي تكلف ملايين الدنانير، على الدولة ومؤسساتها الطبية، فانه كان لزما ان تبقى هذه الخدمة او هذا الحق ينحصر في مستحقيه تماما، حتى يمكن الاستمرار في تقديمها على افضل وجه، وحتى تكون العدالة هي الاساس، وحتى لا تصل الامور في اي وقت الى عدم القدرة

على تقديمها جراء استنفاد الكلف المخصصة لها وصرف مبالغ مالية كبيرة لمن هم مؤمنين اصلا في تامينات صحية ثانية، اذ ان المبدأ الذي قامت عليه هذه الخدمة لتامين المعالجة الطبية لمن لا يمتلك اي تامين صحي اخر.

باتت هناك قناعة عامة، لدى المواطنيين المستحقين لمثل هذه الخدمة، بانه ان الاوان لتنظيم هذه الخدمة من حيث ان يدخل اليها فقط، من يستحقها وفق الاسس التي بنيت عليها، وان لا تتم اي ازدواجية فيها باي حال، وان لايتم فيها اي استثناءات، الا في ظروف يتم دراستها بعناية فائقة، مثل احتياج بعض المرضى، لعلاج لا يتوفر الا في احد المستشفيات المتخصصة في هذا الاطار، علما لان اي تامين صحي اخر يؤمن العلاج في المستشفيات الخاصة للمشتركين في مثل هذه التامينات، والتامين الصحي الحكومي يشمل ذات المستشفيات التي يشملها الاعفاء عموما.

هناك الكثير من الاسئلة اثيرت خلال السنوات الاخيرة، حيال اعادة تنظيم خدمة الاعفاء للمعالجات الطبية، بعد ان دخلتها اعداد هائلة، اثرت على الموازنات المخصصة لهذه الاعفاءات وخلفت ديونا كبيرة، جراء الفواتير العلاجية للمرضى وكلف علاجهم، وهذه مسؤولية الدولة وحق المواطن المستحق، لكن شرط البقاء في خانة لمن يستحق هذه الخدمة بالمعنى الدقيق حتى لا تفقد جدواها من جانب، وحتى لا يخسرها الجميع في نهاية المطاف.

بالتاكيد تستطيع وزارة الصحة والجهات المعنية اعادة التدقيق في احقية، كل من دخل هذه الخدمة العلاجية، ومراجعة كافة البيانات، ومثل هذه البيانات موجودة ويمكن الوصول اليها بكل سهولة، وبالتالي فليس من حق اي شخص لا تنطبق عليه معايير واسس الحصول عليها البقاء في نطاقها لان مخالفة المعايير تعني اما انه يحمل تامين صحي اخر، وهذا هو المعيار الاساسي، ودون ذلك فانه يمكن ازالة اي مخالفات لا تتوافق مع هذه الاسس، وستكون العدالة قد تحققت للجميع، والاهم استدامة هذه الخدمة الماسة لكل من يستحق ولا امكانية لمنافسته من اي احد لا يستحقها.

اعادة المراجعة، واجبة، لتوجيه الخدمة لمن يستحق، فخدمة الاعفاءات كان فيه كل الخير لالاف الاردنيين المحتاجين لها، في كل وقت، وهي اجراء كان وما زال في محله، لكن ما ليس في موقعه بتاتا ان تخرج عن التنظيم والضبط، بما يؤثر عليها سلبا من حيث الاستمرار والكفاءة، بل ان تنظيمها

سيذهب بها الى مزيد من الرعاية الطبية وجودتها ونوعيتها، بلا هدر مالي طائل لمن لا يستحق.

والى حين الوصول الى التامين الصحي الشامل، الذي يغطي كافة الاردنيين، وهو هدف ليس بمستحيل، خلال الفترة المقبلة، فان تغطية من لايشملهم اي نوع من التامين الصحي هو الحق الذي يجب ان يبقى منظما ومحصورا في مستحقيه.