الحرة نيوز –

علق طلبة ومعلمون على ورود خطأ بامتحان الرياضيات الأدبي – مستوى الرابع ؛ حيث تضمنت صيغة السؤال الخامس فرع (ب) خطأ أربك بعض الطلبة في حل السؤال ؛ اذا ورد في صيغة السؤال :

يبين الجدول التالي 6 طلاب في امتحاني العلوم (س) والرياضيات (ص)؛ جد معادلة خط الانحدار للتنبؤ بقيم(ص) اذا علمت أن قيم (س) :

العلوم (س) 6 7 8 5 4

الرياضيات (ص) 8 10 5 7 5

فيتضح من السؤال ان عدد الطلبة كما يظهر بالجدول ( 5 طلاب ) لكن صيغة السؤال ذكرت أن عدد الطلبة ( 6) طلاب .

وقد علق الأستاذ محمود الجزار ؛ معلم المادة الرياضيات على وجود خطأ مطبعي لكنه لا يؤثر في الحل ؛ إلا أن هكذا أخطاء يجب الا ترد بامتحان وزاري وأنها قد تربك الطلبة قليلاً لكنه من زاوية الحل لا تؤثر .

وقد انتشرت صورة الخطأ على صفحات الفيسبوك ؛ حيث تم رصد تعليق ساخر تكرر من قبل الطلبة يفيد بأن تبرير الفكرة بأن الطالب كان غائباً