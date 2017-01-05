الحرة نيوز –

اهلي الاعزاء التمس مساعدتكم فأنا والد لطفله تعاني من الضمور في الدماغ وامراض كثيرة واعاقه

لا اريد منكم مالا بشكل مباشر ولا اغتنامها فرصه للحصول على مال فأنا لا اريد سوى مساعدتكم لطفلة بريئه لا تمتلك ولا تنتظر بهذة الدنيا سوى رحمة الله

فأموري الماديه مستورة والحمد لله على كل ما اعطى وما قدر فنحن من المؤمنين بقدر الله وقضائه وله الحمد والشكر على كل النعم ولاكن يا اخي الفاضل واختي الفاضله

لقد ارهقت كثيراً وعانيت اكثر مما تعاني طفلتي فلا امتلك سوى راتبي المحدود الذي لا يغطي مأكل ومشرب باقي اطفالي ومصاريف العيش الكريم ومع كل المحن لا حول لنا ولا قوة سوى شكر الله على النعم فقدر الله وما شاء فعل ورغم انضمامي بمظلة التأمين الصحي فهوى لا يغطي كامل العلاج

لا اطلب سوى تغطية جزء من تكلفة العلاج وتكون للجه المعنية بالعلاج ومساعدتي لإنقاذ باقي اسرتي بتوفير بعض متطلبات العيش الكريم وتخفيف جزء من الأعباء عن كاهلي

وجزاكم الله خيرا عني وعن اولادي