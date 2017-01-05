الحرة نيوز –

العاملون في ادارة البحث الجنائي/ شعبة بحث جنائي اقليم البادية الملكية ومركز امن بادية الموقر يتمكنون من كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها احد المواطنين في محافظة الزرقاء ويلقون القبض على الفاعلين .

وفي التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني انه ومساء امس ورد الى مركز القيادة والسيطرة 911 بلاغا من قبل احد المواطنين بتعرض احدى المركبات في منطقة الذهيبة الغربية / الموقر للحرق , حيث تحرك على الفور كوادر من البحث الجنائي والمركز الامني المختص والمختبر الجنائي للكشف على المركبة والتحقيق في ملابسات الحادثة.

واضافت ادارة الاعلام الامني انه ومن خلال مباشرة التحقيق للوصول لحارقي المركبة والقبض عليهم باشر فريق التحقيق المتابع للقضية منذ لحظة البلاغ بعمل مسح امني للمنطقة التي احرقت بها المركبة لتتمكن احدى الدوريات المشاركة بعملية المسح من الاشتباه بشخصين تواجدا بالقرب من المكان وجرى ضبطهما على الفور وتبين ان احدهما حدث من جنسية عربية والاخر اردنـي الجنسية وجرى اصطحابهما لمباشرة التحقيق معهما .

وتابعت ادارة الاعلام الامني ,انه ومن خلال التوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهما بعد جمع عدة دلائل تشير لتورطهما باحراق المركبة اعترفا بسرقة المركبة من اختصاص محافظة الزرقاء والقيام بحرقها في منطقة الموقر,بعد قيامهما سويا بقتل مالك تلك المركبة لوجود خلافات فيما بينهم وترك جثته في احد المستودعات في محافظة الزرقاء وجرى على الفور التنسيق مع مديرية شرطة محافظة الزرقاء والبحث الجنائي هناك ومرافقة المقبوض عليهما لمكان ارتكاب الجريمة ليتم العثور على جثة المغدور متعرضة للطعن وملقاه داخل احد المستودعات العائدة له وتم تحويل القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .