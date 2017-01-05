الحرة نيوز –

اطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لدعم طلبة الثانوية العامة، تهدف لخلق أجواء مريحة للطلبة خلال فترة الامتحانات، تزامنت مع تصريحات لوزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أكد فيها أن امتحان التوجيهي للدورة الحالية سيكون مختلفا عن سابقه.

وأثارت التصريحات ضجة واسعة، تحديدا بين طلبة التوجيهي واولياء امورهم، حيث كان الوزير قال إن “أسئلة الامتحان لهذه الدورة “ستكون مختلفة عن العام الماضي”.

وحملت الحملة التي أطلقت عبر مواقع التواصل اسم “توجيهي انتو قدها” في محاولة لكسر حاجز الخوف عند طلبة التوجيهي، والتي يعانوا منها خصوصا في فترة الامتحانات.

وتصدر وسم #توجيهي_انتو_قدها، مواقع وصفحات التواصل في الأردن، إذ أكدت المشاركات والتعليقات ضرورة توفير بيئة نفسية ملائمة للطلبة، سواء من الأهالي أو من وزارة التربية والتعليم والمشرفين على الامتحان.

ووجه المشاركون في الحملة عدة نصائح لطلبة الثانوية العامة خاصة في فترة الاختبارات، وأخرى متعلقة بالتعامل مع الاختبارات والأسئلة، مشددين على ضرورة الابتعاد عن الخوف والتعامل مع الاسئلة بأريحية.

وبدأت الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة” التوجيهي”، في دورتها الشتوية للعام الحالي 2017.

ويتقدم للامتحان 88467 مشتركا ومشتركة من الطلبة النظامين، موزعين بواقع 40217 في الفرع الأدبي، 33504 في الفرع العلمي، و 26 الفا في الفرع الشرعي، و 6296 في الفرع الصناعي، 1470 في الفرع الزراعي، و 1155 مشتركا ومشتركة في الفرع الفندقي والسياحي.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، قد اكد في تصريحات سابقة، أن امتحان الثانوية العامة بدأ بالاستقرار في آلية عمله وإجراءاته وتشريعاته التي باتت معلومة للجميع، مشيرا إلى تعاون الوزارة وديوان المحاسبة في هذا المجال.

وقرر الدكتور الذنيبات، تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة بالإضافة إلى غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة.