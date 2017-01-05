الحرة نيوز

ديون مستشفى الجامعة الاردنية على الحكومة فيما يتعلق التامين الصحي والنفقات العامة لخمسين مليون دينار، نتيجة الاعفاءات الطبية المحولة على المستشفى ،بحسب مديرها الدكتور عبدالعزيز الزيادات .

وبين الزيادات أن قرار الحكومة بحصر الاعفاءات الطبية بوزارة الصحة يلحق الضرر بالمرضى وبالمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية، ويزيد من معاناة المرضى لعدم توفر جميع التخصصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، مما يستدعي تحويلهم مجددا الى المستشفيات الجامعية او الخدمات الطبية .

واشار زيادات الى هذا القرار يؤثر سلبا على الدخل الشهري للاطباء في المستشفيات الجامعية والخدمات، لغياب الحوافز التي تتدخل مع الاعفاءات الطبية.

وبين مدير عام الخدمات الطبية اللواء معين الحباشنة بتصريح صحفي إن قرار حصر الإعفاءات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة سيحرم الخدمات الطبية من دخل يبلغ نحو 60 مليون دينار.

وقررت وزارة الصحة بحصر الاعفاءات الطبية حصرت لغير المؤمنيين صحيا بالمستشفيات التابعة لها، بدلا من مستشفيات الجامعات أو المدينة الطبية أو مركز الحسين للسرطان أو القطاع الخاص كما كان سابقاً، لتوفير 100 مليون للتامين الصحي والنفقات العامة