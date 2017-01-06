الحرة نيوز –

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي القائمة المبدئية من المستفيدين من المنح والقروض التي ينفذها صندوق دعم الطالب الجامعي، وشملت 38284 طالبا وطالبة للعام الدراسي الحالي من طلبة الجامعات الرسمية وكليات المجتمع المتوسطة.

وأشار، بمؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة أمس، إلى فتح باب الاعتراض اعتبارا من اليوم وحتى منتصف ليلة الرابع عشر من الشهر الحالي، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية من المستفيدين.

وقال الطويسي إن الوزارة نفذت منذ العام 2004 مشاريع دعم للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية، من خلال العديد من البرامج المتنوعة والتي وصل عددها العام الحالي 14، موزعة بين منح كاملة وجزئية وقروض، تغطي بتوزيع متساو كل الألوية والمحافظات والأقاليم في جميع أرجاء المملكة.

وأضاف ان أعداد الطلبات المقدمة بلغت 42780، منها 2884 طلباً لمستوى الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنية، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم وقفها كليا بسبب عدم تسليم الوثائق أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، 3955، منها 354 طلباً لمستوى الدبلوم المتوسط للتخصصات التقنية.

وأوضح أنه تم تجميد 471 طلباً لمستوى البكالوريوس، بسبب “عدم انطباق التعليمات الخاصة بشروط الصناديق عليها”، وتجميد 354 طلباً لمستوى الدبلوم المتوسط، وبذلك بقي عدد الطلبات التي تم التعامل معها 38354 طلباً.

وبين الطويسي ان أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض للعام الدراسي 2017/2016 كانت على النحو التالي: الديوان الملكي الهاشمي 643 منحة كاملة، أوائل المملكة 65 منحة كاملة، أوائل الأولوية 294 منحة كاملة، الأميرة منى لدعم التمريض 30 منحة كاملة، جيوب الفقر 65 منحة كاملة، منح إقليمي الوسط والشمال (للطلبة الدارسين في جامعتي الحسن بن طلال والطفيلة التقنية) 363 منحة كاملة.

وتابع: صندوق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة (جمعية البنوك الأردنية) 27 منحة، بعثات تخصص الشريعة 45 ساعة ذكور وإناث بالتساوي (100 منحة)، منح دعم طلبة التمريض/ إناث/ 45 ساعة معتمدة (700 منحة)، منح دعم طلبة التخصصات المهنية والتطبيقية/ 45 ساعة معتمدة (2122 منحة)، دعم الطالب/ منحة 45 ساعة معتمدة (7951 منحة).

وكانت قروض دعم الطالب (45 ساعة معتمدة) تشكل 23425 قرضا، ومنح دعم الطالب (45 ساعة معتمدة/ دبلوم متوسط) تشكل 2498 منحة بمجموع كلي 38283.

وبين الطويسي إمكانية دخول الطلبة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات www.dsamohe.gov.jo للاطلاع على النتائج المبدئية، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض عليه أن يتقدم باعتراضه إلكترونيا، وأن يسلم الوثائق المعززة لاعتراضه في مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها لمدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج المبدئية.

وكشف عن توجه يأتي انسجاماً مع أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025/قطاع التعليم العالي، لتوسيع مظلة الصندوق بحيث تشمل قروضاً ميسرة من البنوك، مبينا أن مجلس الوزراء سيقوم بتكليف محافظ البنك المركزي الأردني بالتفاوض مع البنوك في المملكة لهذه الغاية.

وبلغ عدد المستفيدين من المنح والقروض منذ العام 2010 حتى الآن 225600 طالب وطالبة بتكلفة وصلت إلى 169 مليون دينار.