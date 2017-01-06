الحرة نيوز –

اكدت دراسة بحثية حول اللجوء السوري بالاردن على ضرورة إيجاد السبل المناسبة لتحقيق الاندماج الحقيقي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات التي يعيشون فيها.

ووفق الدراسة التي طرحت نتائجها خلال ورشة عمل عقدت في جامعة الحسين بن طلال حول “الآثار الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية للاجئين السوريين على محافظة معان” وأعدها عدد من الباحثين الأكاديميين أن الاندماج يحقق المصالح المشتركة، ويقلل من حجم الخلاف حول اللجوء السوري، والذي بات واضحا انه ليس مسألة وقت قصير.

وأشارت أن اللجوء ليس بالظاهرة المؤقتة، وهو كذلك ليس بالعبء القابل للتحمل بسهولة من قبل المجتمعات المحلية ما لم يتم إيجاد الآلية المناسبة للاندماج وجسر الهوة الخلافية والتواصل الكافي بين الجانبين.

وخلصت الدراسة أن تكون باكورة لإلقاء الضوء على ظاهرة اللجوء السوري في المحافظات وفتح المجال أمام المزيد من الدراسات الساعية لايجاد قاعدة البيانات العملية والميدانية التي تساعد في النهاية على اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحقق المصالح الوطنية للاردن وتخفف من الأعباء الكبيرة على المجتمعات المحلية في كافة محافظات المملكة التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بشكل ملحوظ.

يذكر ان الورشة اقيمت برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي القيسي وأقيمت بدعم من غرفة تجارة معان بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين و منظمة الاغاثة و التنمية الدوليـة, وبدعم من مؤسسة “كونراد أديناور” ، بحضور جانب من رؤساء البلديات في محافظة معان ورئيس قسم حماية الأسرة في مديرية شرطة معان وجمع من الباحثين و المهتمين.