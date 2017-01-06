الحرة نيوز –

طالب مواطنون من مختلف مناطق محافظة الكرك بإغلاق مجمع الحافلات القديم أسفل قلعة الكرك ونقل الحافلات العمومية العاملة على الخطوط الخارجية إلى المجمع الجديد الواقع عند مدخل المدينة الشرقي قرب كلية الكرك الجامعية.

وقالوا إن المجمع القديم لا توجد به اي خدمات بنية تحتية من وحدات صحية أو مطاعم أو مظلات ومقاعد لانتظار الركاب أو نظافة عامة، مقارنة مع المجمع الجديد الذي تم بناؤه وفق مواصفات عالمية وبلغت كلفته الاجمالية ما يقارب 4 ملايين دينار.

وأضافوا أن أصحاب الحافلات يرفضون الانتقال إلى المجمع الجديد، دون مبررات تذكر، وأن عملية نقلهم تحتاج إلى قرار من الجهات المعنية بإغلاق المجمع القديم وفتح المجمع الجديد، وإيجاد آلية مرورية تنظيمية تسهل على المواطنين الوصول إلى المجمع والانطلاق منه إلى مناطق المملكة كافة.

وعلل أصحاب حافلات عمومية سبب رفضهم الانتقال إلى المجمع الجديد لعدم تجاوب الجهات المعنية في إدارة السير وهيئة تنظيم النقل لمطالبهم المتمثلة بمنع الاعتداءات من بعض الخطوط الخارجية على خطوطهم وتنظيم عملية النقل من وإلى المجمع وتعزيز دور رجال السير في تلك العملية.

وأكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس صلاح اللوزي أن الهيئة حاولت عدة مرات تشغيل المجمع الجديد ونقل جميع الخطوط العاملة للانطلاق منه إلى مختلف محافظات المملكة، إلا أن أصحاب الحافلات رفضوا الانتقال لأسباب تتعلق بمطالبهم التي نفذتها الهيئة ووضعت لها آلية تنظيمية تخدم الجميع.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ان الأرض التي يشغلها المجمع القديم مملوكة لمواطنين، محملا أصحاب الحافلات العمومية المسؤولية القانونية لاستخدامهم الأرض، كما أن البلدية غير مسؤولة عن تقديم أية خدمات للمجمع كونها قامت بإغلاقه وتم فتحه من قبل السائقين وأصحاب الحافلات دون الرجوع اليها.

يذكر ان المجمع الجديد يخدم جميع ألوية المحافظة ومجهز بالكامل ويوجد فيه مكتب تابع لهيئة تنظيم النقل.