الحرة نيوز –

علمت “مصادر” أن وفدا كبيرا من وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية سيذهب إلى السعودية للتباحث بخصوص موسم الحج القادم.

وسيبحث الوفد الذي من المفترض أن يترأسه الوزير وائل عربيات أوضاع الحجاج في الموسم القادم وتحسين مستوى الخدمات التي اشتكى منها شريحة كبيرة من الحجاج الأردنيين الموسم الماضي.

ومن المفترض ان يغادر الوفد يوم 11 كانون الثاني والذي سيكون من ضمنه موظفون احيلوا إلى التقاعد وإعيدوا إلى الخدمة بناء على خبرتهم وفق ما أفادت المعلومات .

‎ويتزامن موعد سفر الوفد معرصدور موافقة الكريمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رفع الطاقة الإستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام ١٤٣٨ ورفع أعداد الحجاج من الخارج وكذلك من الداخل؛ وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها لهذا العام من زيادة أعداد حجاجها؛ وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن بما يمكنهم من اداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ مضيفا أن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أكد في توجيهاته توسيع الفرص لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجي وصولا للأعداد المعمول بها قبل عام ١٤٣٣، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.