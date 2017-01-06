الحرة نيوز

عمون – ضياء الطلافحة – قامت الأجهزة الأمنية مساء الخميس بوضع نقاط غلق وحملات تفتيشية في العديد من مناطق العاصمة.

وقال مصدر أمني ان الهدف من الحملات إلقاء القبض على المطلوبين والخارجين على القانون.

كما شملت الحملات الطريق المؤدي الى البحر الميت.

ونوه المصدر الى ان الهدف من الحملات حماية المواطن والحفاظ على ممتلكاته وأمنه من هؤلاء الاشخاص، لافتاً الى ان مديرية الامن العام تسعى وبكل جهدها لملاحقة كافة المطلوبين وايداعهم للقضاء.

وختم المصدر ان الحملات الامنية تسهم وبشكل مستمر في القاء القبض على اشخاص مطلوبين وضبط مواد مخدرة بحوزة متعاطيها.