الحرة نيوز –

تعرض مستخدم مدني يعمل في احدى المؤسسات الاستهلاكية يبلغ من العمر ٣٥ عاما الى اطلاق نار خلال مروره في سيارته على طريق آيل في محافظة معان .

الأجهزة الأمنية في المحافظة فتحت تحقيقاً لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث

حيث اكدت مصادر أمنية ان المغدور تعرض الى اطلاق نار من قبل مجهولين اثناء قيادته لسيارته الخاصة ومعه والدته وشقيقتيه .

وقال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد ان المغدور وصل متوفياً الى قسم الإسعاف والطوارئ نتيجة تعرضه الى عدة طلقات نارية في الرقبة والصدر واليد . وأشار الدكتور الرواد الى انه تم الكشف على جثة المتوفي وتم تحويلها الى مركز الجنوب للطب الشرعي في محافظة الكرك لتحديد سبب الوفاة .