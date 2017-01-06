الحرة نيوز –

في الوقت الذي اكدت فيه وزارة الزراعة، منح الحكومة قروضا دون فوائد لمربي المواشي، طالب الاتحاد العام للمزارعين، باعتماد مؤسسة الاقراض الزراعي، الضمانات السابقة للمزارعين، سيما وان هذه الضمانات مرهونة للمؤسسة، وفق مدير عام الاتحاد محمود العوران.

وثمن الاتحاد الذي تعاون مع المؤسسة في قضية القروض، القرار الذي سيشمل شريحة واسعة من المربين في وقت يستدين غالبيتهم من المؤسسة بضمانات كالأراضي وتحويل الراتب والعقارات برهن اول وثان وثالث.

ورأى العوران ان القرار سيشمل شريحة بسيطة من المربين، مبينا انه في حال قبول المؤسسة بهذه الضمانات، فسيشمل القرار مربي الاغنام ايضا.

وطالب المؤسسة بأن تكون القروض بضمانات، او اعتماد ضمانات سابقة للقروض القديمة، في ظل ما يواجهه القطاع من تحديات، ومنها: انخفاض اسعار المنتجات الحيوانية في السوق المحلية، نتيجة المنافسة وتراجع تصديرها للأسواق الخارجية.

كما قررت الحكومة في جلستها أول من أمس، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ودعما للثروة الحيوانية، شمول قروض الأعلاف لمربي المواشي بقرار دعم المزارعين بقروض دون فوائد بالتعاون مع المؤسسة.

ويأتي القرار لدعم مربي الثروة الحيوانية جراء انخفاض اسعار الأغنام في السوق المحلية بنسبة 50 % العام الماضي، وتذبذب أسعار الاعلاف وضعف المراعي وقلة المساحات الرعوية، والانخفاض الواضح في اسعار لحوم الدواجن التي نافست لحوم الاغنام البلدية.

وطالب العوران بدعم الإنتاج المحلي، مؤكدا ان بقاء الحال على ما هو عليه، سيؤدي لتلاشي المنتج المحلي، جراء ارتفاع مستلزمات الإنتاج وغياب المراعي الطبيعية، والزحف العمراني المستمر، وتدني الهطولات المطرية، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وأضاف أن تلك الأسباب أدت إلى تقصير عمر الربيع، وتقليص المراعي، ما دفع بمربي المواشي للاعتماد على الأعلاف الجافة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، برغم شح الكميات الموزودة بمادة النخالة، وارتفاع أسعارها وبيعها في السوق السوداء، وتوزيعها على غير مستحقيها.

وأكد العوران ضرورة إجراء تجارب وأبحاث علمية على الأغنام الأردنية عبر مشاريع البحث العلمي لتحسين السلالات، ورفع عدد الولادات لإناث الأغنام والمواشي، وزيادة كميات الحليب المنتجة.

وبين العوران أن البحث العلمي على الثروة الحيوانية في الأردن لا يحظى بالأهمية والأولوية، كما يجري في الدول الكبرى التي تستثمر فيه ملايين الدولارات، فمربو الثروة الحيوانية لديهم المقدرة على تأمين الاحتياجات من الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما جرى في الاستثمار والبحث العلمي في قطاع الدواجن التي زادت على مليار دينار.

وشدد على ضرورة أن تقدم الوزارة والجهات الحكومية الدعم للثروة الحيوانية، بخاصة إقامة مشاريع بحث علمي حيال الاستثمار فيها وفي المراعي، ومكافحة أمراضها.

وأشار العوران إلى أن الإجراءات الرسمية وآلية التعامل مع الثروة الحيوانية سيؤدي إلى تلاشيها، مؤكدا أنها لا تلقى أي اهتمام، ويعاني مربوها من ارتفاع كلف ومستلزمات الإنتاج.

ودعا إلى خطوات عملية تؤدي إلى إيلائها الأهمية، بدءًا من تفعيل قانون استصلاح الأراضي، وإقامة مشاريع بحث علمي حول المراعي والأمراض والأوبئة.

الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين، قال إن اهمية القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني، جاء بموفقة مجلس الوزراء، لمنح قروض لمربي الثروة الحيوانية بدون فوائد، كبدل اعلاف، ما انعكس ايجابا عليهم، لأنه يعوضهم عن تراجع تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية.

واضاف حدادين ان القرار يحفز المزارعين لمواصلة تربية المواشي والاغنام، ما ينسجم مع توجهات الحكومية لدعم القطاع الحيواني، مبينا تصدير 450 ألف رأس من الخراف العام الماضي، وهو رقم تراجع مقارنة بالاعوام الماضية، مشيرا إلى أن حوالي 20-25 % من المواطنين يعتاشون على هذا القطاع.