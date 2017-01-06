الحرة نيوز -=

يطالب سكان في بلدة الزعتري والمنشية بمحافظة المفرق، بضرورة ان يتم شمول البلدة بمشروع للصرف الصحي، خصوصا وأن هناك مشروع لمحطة صرف صحي يتم تنفيذه حاليا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وقال حسين سالم وهو أحد سكان منطقة الزعتري أن شمول مناطق بلدية الزعتري بمشروع الصرف الصحي ضرورة ملحة، بسبب التزايد السكاني الذي طال المنطقة بعد اللجوء السوري، فضلا عن المخاوف من إلحاق الضرر بالحوض المائي في المنطقة.

ولفت سالم إلى أن السكان في المنطقة يتكبدون مبالغ مالية كبيرة جراء نضح الحفر الامتصاصية بشكل دوري، إضافة إلى الأثر البيئي السلبي حال فيضان تلك الحفر، مشيرا إلى أن كثرة الحفر الامتصاصية قد تؤثر على سلامة المباني من الناحية الإنشائية.

وأوضح أن مخيم الزعتري يبعد عن المنطقة قرابة 2 كم، ما يسهل في شمول بلدة الزعتري بمشروع الصرف الصحي الذي يقام حاليا في المخيم، لافتا إلى أن منطقة الزعتري شهدت توسعات عمرانية كبيرة ساهمت بكثرة انتشار الحفر الامتصاصية.

وقال المواطن حسن خلف الشرفات من منطقة الزعتري إن وزارة المياه كانت قد وعدت بدراسة شمول قرية الزعتري بمشروع الصرف الصحي الذي ينفذ في مخيم الزعتري، لافتا أنه يتكبد كل شهرين قرابة 50 دينارا لقاء نضح الحفرة الامتصاصية.

ولفت الشرفات إلى أهمية إنشاء مشروع الصرف الصحي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين وبلدة الزعتري والذي سيعمل على إبعاد خطورة المياه العادمة على الحوض المائي الكبير في المنطقة، مطالبا وزارة المياه بضرورة الاستعجال في شمول مناطق بلدية الزعتري والمنشية بمشروع الصرف الصحي.

بدوره أكد مدير بلدية الزعتري والمنشة المهندس شاكر الخالدي أهمية شمول بلدية الزعتري بمشروع صرف صحي نظرا لما طرأ على المنطقة من تغيرات طالت حدود التنظيم بعد التوسع في العمران بكافة الاتجاهات، وما رافق ذلك من إنشاء بيوت مؤقتة تعتمد على حفر امتصاصية لم تنفذ وفقا لإجراءات هندسية سليمة.

وبين الخالدي أن منطقة الزعتري تتواجد ضمن حوض مائي كبير ومهم، ما يستدعي اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تمنع إلحاق أي أضرار بهذا الحوض، موضحا أن عدد السكان المتزايد في بلدية الزعتري بات يتطلب التوسع في المشاريع الخدمية وأبرزها إلحاحا في الوقت الراهن تنفيذ مشروع صرف صحي في البلدة . من جهته، بين رئيس بلدية الزعتري والمنشية عبدالكريم مشرف الخالدي، أن البلدية حصلت على موافقة سابقة من وزارة المياه بدراسة شمولها ضمن مشروع صرف صحي مخيم الزعتري للاجئين السوريين الجاري العمل فيه الآن.

ولفت الخالدي إلى أن بلدية الزعتري اضطرت عدة مرات إلى توسعة حدودها ومن كل الجهات بسبب الحركة العمرانية الكبيرة التي طالت المنطقة بعد اللجوء السوري، وانتشار أبنية كبيرة تطلبت تنفيذ العديد من الحفر الامتصاصية التي تمثل خطرا على البيئة والحوض المائي.

واعتبر أن إنشاء محطة تنقية ضمن أرجاء مخيم الزعتري سيعمل على تخفيف عملية شمول المنطقة بهذا المشروع نظرا لقرب المسافة بين المخيم والبلدة.

وشدد الخالدي على ضرورة تكثيف الرقابة على الصهاريج العاملة على نضح الحفر الامتصاصية لمنع طرح المياه العادمة بطرق مخالفة، موضحا أن الشرطة البيئية تقوم حاليا بدور كبير في هذا الجانب.

ويقطن بلدية الزعتري والمنشية قرابة 11 ألف نسمة، فضلا عن تواجد قرابة نفس هذا العدد من اللاجئين السوريين في المنطقة، بحسب الخالدي.