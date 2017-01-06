الحرة نيوز –

توفي أربعيني وأصيب 19 آخرون ظهر أمس بحادث سير مروع إثر تدهور شاحنة قاطرة ومقطورة على مثلث البحر الميت، واصطدامها بعشر مركبات.

وبحسب مدير دفاع مدني البلقاء العميد وليد الصعوب فإن سائق الشاحنة المحملة بالأعلاف فقد السيطرة على مركبته ما أدى إلى تدهورها وانقلابها قبل إشارة مثلث الرامة البحر الميت، مضيفا أن الشاحنة انزلقت على جانبها لمسافة طويلة، قبل أن تصطدم بـ10 مركبات كانت متوقفة على الإشارة الضوئية، وأمام محل سوبر ماركت قرب المثلث.

وبين أن كمية الاعلاف الكبيرة تناثرت على المركبات والمتواجدين في المكان، مشيرا الى ان كوادر الدفاع المدني قامت وبمساعدة المواطنين بإخلاء المصابين الى مستشفى الشونة الجنوبية.

وأشار مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور فايز الخرابشه إلى وقوع وفاة واحدة في الحادث و19 إصابة، حيث تلقوا الإسعاف والعلاج وغادر المستشفى 8 مصابين فيما أدخلت ثلاث حالات، وهم بوضع صحي جيد وتحت المتابعة.

وبين أنه تم تحويل حالتين إلى مستشفى الحسين في السلط و6 حالات إلى مستشفيين خاصين في عمان.

إلى ذلك اطمأن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب يرافقه محافظ البلقاء نايف الهدايات وامين عام الوزارة الدكتور احمد قطيطات ومدير إدارة المستشفيات الدكتور علي بني نصر ومدير صحة البلقاء الدكتور خالد حياري على مصابي الحادث الذين أسعفوا بداية إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

وتمنى الدكتور الشياب الشفاء للمصابين في الحادث، مقدرا جميع الجهود التي بذلتها الجهات المعنية والتنسيق رفيع المستوى بينها وعلى أعلى المستويات في التعامل مع الحادث وتداعياته، وما نجم عنه من إصابات ولا سيما بين المستشفيات في المحافظة.

وأشاد بمستوى الاستعداد والجاهزية للمستشفيات، والقدرات التي تتمتع بها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في سرعة الاستجابه في الحالات الطارئة.

كما عاد الدكتور الشياب ومرافقيه المصابين الراقدين على اسرة الشفاء في مستشفى السلط الحكومي الذي بين مديره الدكتور وائل العزب انهما بوضع صحي جيد وهما تحت العلاج والمتابعة.

وكان الدكتور العزب توجه على رأس فريق طبي الى مستشفى الشونه الجنوبية لتقديم الدعم والمسانده اذا لزم الامر.