الحرة نيوز –

وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى بغداد، السبت، في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع منذ النزاع الدبلوماسي بشأن وجود القوات التركية في شمال العراق “دون أذن”، حسبما ذكر التلفزيون العراقي.

ولم يكشف التقرير التلفزيوني السبت عن تفاصيل زيارة يلدريم التي تستمر يومين.

وقال حساب السفير التركي لدى بغداد، فاروق كايماكتشي، على موقع تويتر “نأمل أن تفتح هذه الزيارة فصلا جديدا في العلاقات التركية العراقية”، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وأثار وجود نحو 500 جندي تركي في منطقة بعشيقة شمال شرق الموصل، توترات مع بغداد منذ أواخر العام الماضي.

ويقول العراق إن هؤلاء الجنود ينتهكون بشكل صارخ السيادة العراقية ويطالب بانسحابهم.

غير أن تركيا تقول إن جنودها “مدعوين” من قبل القوات العراقية وتجاهلت طلبات الانسحاب.