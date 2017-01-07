الحرة نيوز –

يسعى فريق الفيصلي برصيد18 نقطة لاستثمار حالة انعدام التوازن والتراجع الغريب لنظيره فريق البقعة وله 3 نقاط، ومواصلة التقدم صوب المقدمة، وذلك في المباراة التي تنطلق فصولها في الساعة الثالثة من عصر اليوم على ستاد عمان الدولي، وتأتي هذه المباراة في ختام الجولة العاشرة من دوري المناصير للمحترفين.

وفي المباراة الأخرى التي تبدأ في الساعة الخامسة والنصف مساء وتجمع بين فريقي الأهلي برصيد 14 نقطة وسحاب برصيد 7 نقاط، وبالطبع لا يختلف الحال كثيرا من المباراة السابقة وظروف سحاب التي تشبه ما يعاني منه البقعة، وبالتالي سيحاول الأهلي هو الأخر الزحف، وربما يريدها سحاب بداية للنهوض من جديد قبل الدخول في معمعمة الفرق المتأخرة على سلم الترتيب.

الفيصلي × البقعة

يدرك الفيصلي أن للبقعة صحوة عادة ما تكون مفاجئة وقوية ولا يريد أن تكون هذه الصحوة على حسابه، فالبقعة ورغم ظروفه فريق صعب المراس وشرس، ولا يمكن تحقيق الفوز عليه إلا بشق الأنفس، كما حدث في مباراة الفريقين بالكأس.

لذلك من المنتظر أن يسعى الفيصلي مبكرا لفرص التفوق في منطقة المناورة، نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به بهاء عبدالرحمن في تنظيم الألعاب، وتوزيع الأدوار على أنس الجبارات ويوسف الرواشدة ويوسف النبر، الذين يشكلون “العمود الفقري” للمحاولات الزرقاء من مختلف المحاور، وفي حال تمكن الرواشدة والنبر من الهروب من الرقابة إلى جانب المهاجم بلال قويدر، فإن منظومة الفيصلي الهجومية ستكون ضاربة كالمعتاد وسيجد مدافعو البقعة صعوبة مؤكدة في إيقاف المد الأزرق.

البقعة يتطلع هو الآخر إلى الفوز وتحقيق المفاجئة من خلال تسجيل انتصاره الأول هذا الموسم والبدء بمرحلة جديدة تبعده عن مواقع الخطر، وهو يعتمد على قدرات عمار أبو عواد ومعاذ محمود ويوسف أبو عواد ولؤي وعدنان عدوس ومحمد العملة، لتحقيق النتيجة المرجوة رغم صعوبة المهمة إلا أنها ليست بمستحيلة على فريق تعود على أن ينتفض ويغير من واقعه في أصعب الأوقات.

التشكيلتان المتوقعتان

الفيصلي: معتز ياسين، محمد أبو زريق، إبراهيم الزواهرة، إبراهيم دلدوم، ياسر الرواشدة، بهاء عبدالرحمن، يوسف الرواشدة، مهدي علامة، يوسف النبر، أنس الجبارات، وبلال قويدر.

البقعة: أنس طريف، بلال عويد، عبدالرحمن بدوان، أسامة غنام، محمد أبو حشيش، بهاء الكسواني، لؤي عدوس، محمد العملة، علي منصور، عدنان عدوس، ويوسف أبو عواد.

سحاب × الأهلي

يعاني فريق سحاب من تراجع في النتائج والأداء معا بعكس منافسه الذي استعاد حضوره في الجولة الأخيرة وحقق فوزا كبيرا على البقعة، ومن هنا يطمح كلا الفريقين بنقاط اللقاء سحاب للتعويض والابتعاد عن مواقع الخطر والأهلي لمواصلة التقدم والاقتراب من فرق المقدمة، ومن هنا تأتي قوة اللقاء واثارته.

فريق سحاب يجيد اللعب الهجومي السريع وبالذات الخاطف، ويبرز إبراهيم الجوابرة ومعتز الصالحاني، وفي وسطه فإن أسامة أبو طعيمة وأحمد أبو جادو ولقمان عزيز ومحمد العدوان، يتولون مهاما مزدوجة إلى جوار الظهيرين أحمد عبدالحليم ومحمد المحارمة في الإسناد والدفاع، وتبقى مهمة مدافعي سحاب ابراهيم السقار وقصي الجعافرة صعبة وذات حسابات لحماية مرمى الحارس المخضرم لؤي العمايرة.

فريق الأهلي ينطلق من السيطرة على منطقة العمليات، معتمدا على تحركات عبيدة السمارنة ومحمود مرضي ومحمد العلاونة ويزن ثلجي، الذين يعول عليهم في قيادة الهجمات وتعزيز القوة الهجومية وتوفير الإسناد في الأمام والخلف وتهيئة الكرات النموذجية أمام الحاج مالك وماركوس اللذان يجيدان الانطلاقات السريعة والتسديدات القوية.

التشكيلتان المتوقعتان

الأهلي: محمد خاطر، زيد جابر، يزن دهشان، محمد السلو، سليم عبيد، عبيدة السمرية، محمود مرضي، محمد العلاونة، ماركوس، يزن ثلجي، والحاج مالك.

سحاب: لؤي العمايرة، قصي الجعافرة، إبراهيم السقار، محمد المحارمة، أحمد عبدالحليم، محمد العدوان، لقمان عزيز، أسامة أبو طعيمة، وأحمد أبو جادو.