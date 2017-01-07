الحرة نيوز –
– فاطمة فهيم زيد الكيلاني – السلط
– عصام سليم القرم – ماركا الجنوبية
– ابراهيم خليفة عناد الخالدي – حي الكرسي
– لبيبة عمر عطية – تلاع العلي
– غيث رشاد محمود فرعون – بعد عودة الاهل
– توفيق محمد عارف زيد الكيلاني – تلاع العلي
– محمد صبحي مطيع أبو زهرة – الرابية
– امنة خليل احمد ابو عثمان – دوار النزهة
– راغب جميل خليل البطة الحجاوي – قرية البويضة
– مريم الشيخ اسماعيل مصطفى عجاج الكسواني – الدوار الثامن
– محي الدين عبدالرحمن محي الدين رمضان – الشميساني
– انصاف مصطفى الحريري – الدوار السادس
– عبدالسلام (نعيم) عبد الرحمن ابو خلف – الشميساني
– إيمان «هناء» محمد محمود عبدالجابر – خلدا