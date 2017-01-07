الحرة نيوز –

– فاطمة فهيم زيد الكيلاني – السلط

– عصام سليم القرم – ماركا الجنوبية

– ابراهيم خليفة عناد الخالدي – حي الكرسي

– لبيبة عمر عطية – تلاع العلي

– غيث رشاد محمود فرعون – بعد عودة الاهل

– توفيق محمد عارف زيد الكيلاني – تلاع العلي

– محمد صبحي مطيع أبو زهرة – الرابية

– امنة خليل احمد ابو عثمان – دوار النزهة

– راغب جميل خليل البطة الحجاوي – قرية البويضة

– مريم الشيخ اسماعيل مصطفى عجاج الكسواني – الدوار الثامن

– محي الدين عبدالرحمن محي الدين رمضان – الشميساني

– انصاف مصطفى الحريري – الدوار السادس

– عبدالسلام (نعيم) عبد الرحمن ابو خلف – الشميساني

– إيمان «هناء» محمد محمود عبدالجابر – خلدا

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