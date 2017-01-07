الحرة نيوز –

اتفق سياسيون على أن ايديولوجية الإرهابيين عدمية عقيمة طاغية حاقدة على الإسلام والمسلمين، وعلى الإنسان كإنسان، معادية للإنسانية بأفكارها الإجرامية السوداوية التي تخرجهم من قاموس الإنسانية والأفكار والمفاهيم والأخلاق الإسلامية، وتحاول تدمير كل ما تجده أمامها لأنها تنطلق من مفهوم الكراهية.

وقال السياسيون لــ «الرأي» أن ايديولوجية الإرهابيين تمتاز بالعمى العقلي، تقوم على التكفير ويرون الآخرين جميعهم كفارا، وتمتاز باخراج الإرهابيين عن القانون، ويصبحون يمارسون العنف المسلح والترويع وتصارع الإستقرار والعدل، وتستبيح كل المحرمات والممنوعات لتحقيق مآربها وأهدافها.

وأكدوا أن مكافحة ايديولوجية الإرهابيين تكون بتحصين أفكار شبابنا منهم وبتفنيد مزاعمهم بانهم مسلمون وأن فكرهم إسلامي وأن ايديولوجيتهم تقوم على مصلحة الاسلام والمسلمين، وبمناقشة كل ما يحدث من منظور عقلي وعلمي ومن منطلق وطني وأخلاقي، وبالفكر والثقافة والإنسانية المستنيرة.

وقال الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم بدران ان الايديولوجيا هي تلك المجموعة من الأفكار التي يتمسك بها صاحبها سواء كان فردا أو حزبا أو جماعة أو طائفة ولا يجعلونها قابلة للنقاش، فهي في رأيهم تمثل الحقيقة الثابتة الدائمة ويحاولون تفسير كل ما يحدث من خلال هذه الأفكار.

وشبه بدران الايديولوجيا بالصندوق المغلق الذي يوضع فيه العقل فلا يعود يرى شيئا سوى الذي في الصندوق، وأثبتت تجارب العالم أن مفهوم الايديولوجيا هو مفهوم عقيم لأن كل شيء في العالم يتغير ويتبدل، والعالم في حركة ديناميكية مستمرة والعلم والمجتمعات والإقتصاد والسياسة وغيرها تتطور، لذلك ليس من المنطق أو العقل أن يكون هناك تمسك بايديولوجية معينة لأنها توقف العقل عن الإنطلاق والتفكير.

وحول ايديولوجية الإرهابيين، أكد بدران أنه حينما ناتي للإرهابيين نجد أنهم ينطلقون من رؤية ايديولوجية عدمية لا ترى شيئا مشتركا بينها وبين الآخر وتحاول تدمير كل ما تجده أمامها لأنها تنطلق من مفهوم الكراهية.

وبين أن الإرهابيين أصحاب هذه الايديولوجيا يعتقدون انهم يملكون الحقيقة المطلقة، وأنهم لا يعترفون بالمسائل الإنسانية ولا بقيم الحياة ولا بالقيم الوطنية والأخلاقية، وإنما يتحول إلى شخص مغمض العينين في ذهنه صورة معينة رسمتها ايديولوجيتهم لهم ولا يرى شيئا سوى هذه الصورة العقيمة.

واوضح أنه إذا كانت الايديولوجيا تقوم على التكفير فإن الإرهابيين يرون الآخرين جميعهم كفارا ويتحركون بعقول مسلوبة لا تميز بين طفل وشيخ ورجل وإمراة وإنسان مسالم وآخر محارب، إنه عمى عقلي من الطراز الأول.

وعن كيفية مكافحة ايديولوجية الإرهابيين، قال بدران أنها تتطلب مدخلا فكريا وثقافيا وإنسانيا مستنيرا، وهذا يعني أن الفصل الأول في مواجهة ايديولوجية الإرهابيين يتمثل في مناقشة كل ما يحدث من منظور عقلي وعلمي ومن منطلق وطني وأخلاقي وليس من منظور أفكار جاهزة، وبالتالي فإن المثقفين والمفكرين والتربويين والإعلاميين ومؤسساتهم جميعهم شركاء في عملية التنوير ومواجهة ايديولوجية الإرهابيين.

وأضاف أن الإهتمام بالفنون والرياضة والنشاطات الإنسانية له دور كبير في مكافحة ايديولوجية الإرهابيين لأن ايديولوجيتهم تحاول وضع الشباب بشباكهم والتغرير بهم بسبب محدودية الخبرة التي لديهم.

وأكد بدران أن علينا جميعا تنشيط العلاقة بين المجتمع والشباب وتحريك منظمات المجتمع المدني والنوادي الثقافية والشبابية لخلق حالة من التفاعل التي تمكن الشباب من التعبير عن إمكاناتهم وهواياتهم وتطلعاتهم ومشاريعهم في إطار المواطنة والقانون والنظرة المستقبلية للمجتمع والدولة.

أما الباحث الاسلامي الدكتور حمدي مراد فأشار إلى أن الايديولوجية هي الفكرة او علم الخطاب أو مفهوم العقيدة الفكرية لأي شيء، وأن إحدى أشكال هذه الايديولوجيات هي ايديولوجية الارهابيين فعلينا ان نحدد اولا مصطلح الارهاب والذي اصبح يغلب عليه معنى الافراد والجماعات.

وعن ايديولوجية الارهابيين، لفت مراد إلى أنها التي تخرج على القانون والنظام المشترك بين الناس حتى بما فيها القانون الدولي، وتمارس العنف وبخاصة المسلح ونشر الترويع بين الناس وكذلك تصارع الإستقرار والعدل، وتنشئ الفوضى وتنتهك كل معاني الأخلاق وتستبيح كل المحرمات والممنوعات لتحقيق مآربها وأهدافها الخاصة في ما تعلن عنه ويكون المعلن واردا غير الحقيقة.

واوضح أن مثل هذه الايديولوجية الخطيرة التي تدمر أمن المجتمعات وتعطل سلطة القانون وتنشر الرعب بين الناس وترفع العدالة من قاموسها وتنشئ حكم الغابة بمنهج سادي اجرامي ليس له لون أو طعم قانوني، يتلون ضمن مصالحه ويتغير حسب الواقع الذي يريد ولا يمكن أن يصل الى مرحلة ما يدعيه مثل أن يطمح لدولة ما أو لنظام ما أو لسياسة ما، فكل ذلك إدعاء ويبقى يتصرف بكل أشكال الفوضى وتفاصيل الدكتاتورية والظلم والعدوان حتى إتجاه نفسه وأعضائه خاصة الذين يعارضون أو يحتجون أحيانا على سلوكياتهم البشعة.

وحول كيفية مكافحة ايديولوجية الإرهابيين، قال مراد بتحصين أفكار شبابنا منهم وبتفنيد مزاعمهم بانهم مسلمون وأن فكرهم إسلامي وأن ايديولوجيتهم تقوم على مصلحة الاسلام والمسلمين لنفند هذه المزاعم وننسفها ونسقط تزويرهم بحقيقة أن الإسلام إسلام السماحة والمحبة والعدل والإنصاف والحوار والرحمة للعالمين والامن والسلام والوئام والمواطنة والعيش المشترك والكرامة الانسانية والتسامح.

وزاد: ان مكافحة ايديولوجية الإرهابيين تكون أيضا بتوحيد الفكر والرأي المضاد للإرهابيين وباغلاق الابواب التي تساعد على تقبل فكر الارهاب وبالمواجهة في الميدان ما دام هذا الارهاب قد حمل السلاح، وبالاعلام الموجه المدروس ضد الارهاب واعلامه المهني العالي الذي استطاع أن يخترق الكثير من جبهات الفكر ولعب على أوتار الواقع المتناقض عربيا وإسلاميا وعالميا واستغل الانقسام في الراي والتعدد في الفهم وحصن نفسه أمام التراخي في إنشاء جبهة موحدة قوية في مواجهته.

ولفت مراد إلى أن معركتنا مع ايديولوجية الارهابيين لا تعد اسطورة وليس قدرا وليس حصنا منيعا إذا نحن أحسنا تحصين جبهاتنا الداخلية بالفكر الإسلامي الصحيح والإنساني الراقي ووحدة الصف كذلك وحدة الموقف الأمني والعسكري في مواجهته والموقف الإعلامي في مبارزته وكبحه وتعريته وفضحه، آن الأوان أن ينهي العالم هذه الاسطورة الزائفة الارهاب الداعشي الى الابد وان ينهي الازمات التي لعبت على اوتارها داعش والارهاب مثل القضية الفلسطينية والاسلام والخلافة.