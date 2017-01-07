الحرة نيوز –

أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية/مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي في الطفيلة عبر لجنته الشبابية اليوم السبت، مبادرة “كسوة الشتاء” والتي تتضمن حملة خيرية تطوعية تستمر لعدة أسابيع وتستهدف مناطق عدة من المحافظة بهدف تقديم معونات وألبسة شتوية للأسر المعوزة .

وقال مدير الصندوق في الطفيلة علي البداينة أن اللجنة تعكف على تنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي تعنى بالقطاع الشبابي، فضلا عن دورها في تنفيذ مبادرات مجتمعية متنوعة من ضمنها الوصول إلى بؤر الفقر في التجمعات السكانية ومساعدة الأسر الفقيرة، ولاسيما خلال فصل الشتاء بتقديم الألبسة والأحذية والمواد العينية المختلفة لأفراد هذه الأسر، مثلما تغرس هذه المبادرات التطوعية قيم العمل التطوعي والخيري لدى الشباب وتعميق معاني التعاون والتكافل والوقوف مع الفقراء في ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وبينت منسقة اللجنة الشبابية دعاء الفراهيد أن اللجنة المكونة من مجموعة من الشباب والفتيات النشطين بالعمل التطوعي، دأبت على تنظيم مبادرات خيرية وتدريبية وتثقيفية تستهدف مختلف شرائح المجتمع ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والأيتام، موضحة ان الحملة التطوعية بدأت بمناطق العين البيضاء والزريقيات ومدينة الطفيلة بتقديم مواد عينية وألبسة وقرطاسية للأسر المعوزة اعتمدت فيها مسوحات ودراسات اجتماعية للحالات المستهدفة.