الحرة نيوز –

قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان النية تتجه لاقامة ” مزرعة شمسية ” لغايات تزويد البلدية بالطاقة الكهربائية بعد ان باتت فاتورتها السنوية تتجاوز ثلاثة ملايين دينار .

وقال خلال حفل التكريم الذي اقامه نادي الحسين الرياضي للبلدية بمناسبة تخصيص مجلسها ارضا للنادي لاقامة مبنى ومشروع استثماري عليها ان التوجه لاقامة المزرعة سيكون في منطقة الخناصري بمحافظة المفرق على مساحة 500 دونم .

واوضح ان دائرة قاضي القضاة وعدت بمساعدة البلدية في مخاطباتها للحكومة لتخصيص ارض المزرعة مقابل مقابل الحصول على ارض لها لاقامة مجمع للمحاكم الشرعية بدلا من الحالي .

وبحسب بني هاني ان المشروع في حال قدر له ان يرى النور فان كلفته تصل من 15 – 20 مليون دينار لكنه سيسهم في حل مشاكل البلدية بمجالات الطاقة الكهربائية .

وقال ان البلدية انجزت على مدار ثلاث سنوات تعبيد ما نسبته 85 بالمئة من اجمالي الشوارع التي تحتاج للتعبيد والمقدرة بعشرة ملايين متر مربع وانفق عليها للان قرابة 35 مليون دينار .

واكد ان الوضع المالي للبلدية مريح الى حد ما حيث ان موازنتها لا تشكو من اي عجز واستطاعت تسديد مديونيتها البالغة 17 مليون دينار فيما بلغ مجموع ما انفق على المشاريع بموازنات ثلاث سنوات قرابة مئة مليون دينار من اجمالي موازنات بلغت حوالي 150 مليون دينار .

ولفت بني هاني الى ان النية تتجه للاستثمار بمحطة للمحروقات بالتعاون مع القطاع الخاص ينشأ فيها مبنى لدائرة البيئة وتتولى تزويد اليات البلدية بالوقود وتحقق عائدا استثماريا لصندوق البلدية والجهة المستثمرة .

وقال ان البلدية استملكت اراض بقيمة 15 مليون دينار لغايات مشاريع خدمية لافتة ابرزها توسعة مجمع عمان للسفريات علاوة على التوجه لنقل المجمع الشمالي الى اخر على قطعة ارض في منطقة البياضة مساحتها 20 دونما مع الابقاء على المجمع الحالي لكن بتخفيف ضغط الاستخدام عليه .

كما تطرق بني هاني الى مشاريع حوسبة وارشفة اعمال البلدية التي ستمكنها من تنظيم عملها في مجالات تحصيل حقوقها وحفظ معاملات المواطنين موضحا ان ارشيف البلدية اليدوي واعادة فتحه اسهم في تحقيق عوائد مالية لافتة كانت قيد الاهمال وحققت وفرا بالملايين . واكد ان الجهد الذي تحقق جاء بفضل قرارات المجلس البلدية الذي سجل ثمانية الاف قرار بثلاث سنوات اسهم تكاتف العاملين في تطبيقها على الارض ما عزز من قدرات البلدية على تقديم خدماتها .

كما اكد ان ما تحقق من منجزات كان ذاتيا بحيث لم تستفد البلدية من المنحة الخليجية فلسا واحدا وكل ما اتاها من منح لم يتجاوز عشرة ملايين دينار من الاتحاد الاوروبي انفقت على تحديث اسطول الياتها الذي اسهم في الارتقاء بالخدمات بمجالات عديدة .

وكان الرئيس الفخري للنادي نور الدين المحاميد ورئيس النادي محمد الشرايرى ثمنا تبرع البلدية بقطعة ارض في منطقة زبدا لغايات انشاء مبنى للنادي ومرافق خدمية ورياضية .

واكدا ان جهد البلدية في هذا الشأن يسجل لها كسند للقطاعات الشبابية والرياضية والمساهمة في دعم مؤسسات المجتمع المحلي كافة . وحضر الحفل عدد من النواب ومدراء الدوائر وحشد من المدعوين .