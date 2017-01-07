الحرة نيوز –

نفى مدير الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الخرشة استخدام أحشاء “الحمير والبغال” في تصنيع مادتي المرتديلا والسنيوره بالأردن، مشيرا إلى وجود سوء فهم حول صورة البيان الجمركي المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الخرشة إن بنود التعريف الواردة بكتاب الجمارك “عالمية” وتتم ترجمتها لعدة لغات مختلفة لتظهر البند الجمركي رقم “900000220”، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا البند خاص بالغذاء والدواء والصياغة مترجمة من جوجل وهي تعرف الاحشاء المجمدة المستوردة للاردن ومنها الكبدة والقلوب والفشة المأخوذه من الاغنام وتستثني مادة “المصران”.

وقال الخرشة ان نظام “الاسكودا وورد” يعرّف الاحشاء بهذه الطريقة ولا صحة لما يتم تداوله عن استيراد احشاء الحيوانات الاخرى للاردن.

وأشار الى ان المصران او الامعاء لها استخدامات مختلفة منها طبية بحيث لاتدخل في وصف الاحشاء