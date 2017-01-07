الحرة نيوز –

قررت أمانة عمان عدم إستقبال طلبات إستغلال الإرتدادات المسقوفة والمكشوفة في كافة مناطق التنظيم ولكافة الرخص المهنية . وعدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الأرتدادات المسقوفة والمكشوفة غير المدفوعة البدل وغير مستوفى عنها أمانات إلا بعد إزالة الإرتداد وإتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام صاحب الرخصة بإزالة الإرتداد.

وياتي القرار الذي تم تعميمه على مدراء المناطق لحين الانتهاء من اعادة دراسة اسس وتعليمات استغلال الارتدادات المسقوفة والمكشوفة.

كما تضمن القرار عدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الإرتدادات المسقوفة المستوفى عنها أمانات بموجب قرار اللجنة إلا بعد دفع أمانات بواقع (50) دينار / م2 من مساحة الإرتداد المسقوف سواء كان مغلق أو مفتوح الجوانب وتوقيع تعهد بتصويب الوضع قبل نهاية عام 2017 . والتأكيد على عدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الإرتدادات المسقوفة أو المكشوفه المستوفى عنها بدل إستغلال إرتداد إلا بعد دفع بدل الإستغلال المقرر على الرخصة بالإضافة الى دفع أمانات بواقع (25) دينار /م2 من مساحة الإرتداد وتوقيع تعهد بتصويب الوضع قبل نهاية عام 2017 . ونص القرار على إعلام أصحاب العلاقة بأن قيمة بدل إستغلال الإرتدادات المسقوفة والمكشوفة سيتم تعديلها عام 2017 وحسب قيمة بدلات الإيجار للموقع وسيصار الى إستيفاء الفرق من قيمة البدل الجديد بخصم ما يعادل قيمة الفرق من مبلغ الأمانات فور صدور التعليمات وإقرار البدل وذلك للإرتدادات المطابقة للتعليمات . وأعتبرت الأمانة عام (2017) مهلة نهائية لتصويب الأوضاع وفقآ لإحكام التعليمات التي ستصدر بالخصوص.