الحرة نيوز –

باالتزامن مع انطلاقتها وتأسيسها أعلنت شركة الدروع للأمن والحماية عن دخول السوق الأردني بجاهزية تامة وكوادر من العاملين المؤهلين والخبرات لتلبية طلبات الشخصيات والشركات الأردنية لتوفير الحماية المسلحة والمرافقين والحماية المدنية بمزايا منافسة للشركات المشابهة في نشاطها

وهي أول شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تقدم خدمات مميزة جدا تختلف عن الخدمات التي تقدمها الشركات الأخرى

وحصلت الشركة على كافة التراخيص اللازمة الممارسة نشاطها مع بدء عام 2017

ويجيئ تأسيس هذه الشركة في ظروف ملائمة حيث تحتاج كافة الشركات والشخصيات المهمة الحماية الأمنية من قبل مؤهلين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بتدريب على درجة عالية من الاحترافية

ورغم أن شركة الدروع للأمن والحماية تعتبر جديدة في السوق الا أن الكثير من المطلعين يرون أن هذه الشركة ستحقق مكانة رفيعة ومميزة خاصة وأنها دخلت السوق الأردني بامكانيات غير عادية

وعكف فريق من الخبراء في الشركة على دراسة واقع الشركات في الأردن وماينقص هذه الشركات لتعمل وفق أجواء مستقرة من الناحية الأمنية وتم معالجة كافة الثغرات وايجاد الحلول الملائمة

وأصدرت الشركة بيانا صحفيا بالتزامن مع تأسيسها معربة أن تكون عند ثقة الشركات الأردنية والشخصيات وعن استعدادها لتلبية كافة الطلبات وبمزايا لانظير لها

وقالت في بيانها أنها تمتلك كوادر مؤهلة وبخبرات عريقة في مجال حراسة الشركات والشخصيات وتوفير المرافقين