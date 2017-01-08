الحرة نيوز –

يعتبر الفنان الاردني بكر الحراسيس من عمالقة الفن الاردني الكوميدي ، حيث لاقت اعماله اهتمام كبير على الصعيد المحلي والعربي

وقد شارك في العديد من الاعمال مع فنانين اردنيين كبار ، وتعتبر شخصيته بارعة في تقليد الكثير من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية برؤيه جديدة وبأسلوب ناقد فكاهي غنائي .

والفنان بكر الحراسيس هو ممثل وصوت اردني جميل يحمل درجة البكالوريوس بالحقوق وسبق وأن اشترك بالعديد من الاعمال التلفزيونية منها مسلسل “نجاتي وحرمه”مع هشان يانس .وبرنامج تنظيم الاسره مع حسين طبيشات .

ومسلسل سلطانه .ومسلسل العدول,ومسلسل صابر وراضي,ومسرحيات “احترنا ياقرعه من وين انبوسك” ومسرحية “ان نكون او لا نكون”ومسرحية “لبن لادن”ومسرحية”الحصار والي صار”ومسرحية”كيف تتخلصين من زوجك”ومسرحية”احنا والصدمه وصدام”ومسرحية”اقسم بشرفي”ومسرحية”كوكتيل ارهاب”ومسرحية”تحت فوق”ومسرحية شطة شو”.