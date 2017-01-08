الحرة نيوز –

اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن مركز عمليات الوزارة يتابع مع السفارة الأردنية في المغرب الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية الاردنية نتيجة إلحاقه أضرارا بتمثالين داخل احدى الكنائس الكائنة وسط مدينة الدار البيضاء في المغرب وفق ما افاد به مصدر في الوزارة .

وقال المصدر إن السفارة تتواصل مع السلطات المغربية المختصة لتزويدها بالمعلومات الرسمية،

يشار إلى أن وسائل اعلام مغربية ذكرت مساء السبت أن الاجهزة الامنية المغربية ألقت القبض على شخص يحمل الجنسية الاردنية نتيجهة إلحاقه أضرارا بتمثالين داخل احدى الكنائس الكائنة وسط مدينة دار البيضاء في المغرب.

ووفق ما اورده موقع “هسبريس” المغربي نقلا عن مصدر امني، فان التحقيقات الأولية اشارت إلى أن الشخص المذكور يعاني من اضطرابات نفسية.

واضاف الموقع انه تم اقتياده إلى مقر الشرطة في الدار البيضاء، تمهيدا لتحويله الى مركز طبي لعرضه على اطباء من ذوي الاختصاص، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.