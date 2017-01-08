الحرة نيوز

قال أمين عمان عقل بلتاجي أن الأمانة ستعمل على رفع أعلام شهداء الوطن وكتابة أسمائهم بشكل جميل ومميز ضمن حديقة الشهداء التابعة لها في مدينة عمان .

وبين بلتاجي ان الأمانة تضع اللمسات النهائية على هذه المبادرة والتي تحمل أسماء الشهداء وتاريخ استشهادهم لتبقى أسماء هذه الثلة الخيرة التي روت بدمائها تراب الوطن دفاعا عنه وليظل عزيزا كريما على مدى الزمن وخالدا في الذاكرة الوطنية الأردنية ونبراسا للأجيال القادمة .

وبين خلال تعقيبه على حديث شقيق الشهيد لؤي الزيود حسن الزيود ضمن برنامج عمان هذا الصباح الذي يقدمه الإعلامي نضال الخرشة عبر اثير اذاعة هوا عمان 9ر105 ان الأمانة تعمل على تنفيذ هذا العمل وإخراجه بمواصفات هندسية وفنية تليق بمكانة الشهيد .

وكان الزيود قد اتصل متحدثا عن مبادرة أطلقها تحمل عنوان (لتبقى ذكراهم ) واقترح ان يتم جمع أعلام الشهداء التي يتم تسليمها لذوي الشهداء وعرضها في متحف خاص وبين أنه قام بجمع 100 علم من ذوي الشهداء .

وتمنى الاعلامي الخرشة أن يتم تعميم هذه المبادرة المميزة و التي تجذر في أذهان المواطنين وطلبة المدارس هذا العطاء والتضحية من أجل الوطن كافة مدن المملكة .