الحرة نيوز

.. قرارت اقتصادية صعبة بينها رفع أسعار وفق ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير ماليته عمر ملحس مع اللجنة المالية النيابية اليوم:

– توجه لرفع سعر اسطوانة الغاز إلى 8.5 دينار بدلا من 7 دنانير بعد أن يتم إلغاء الدعم الحكومي عنها.

– وضع ضريبة 7 قروش على البنزين 90 و 95 و الكاز اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

– إلغاء ضريبة مبيعات الصفر والـ4% و88% على السلع والخدمات وتوحيدها جميعها ورفعها إلى 16%.

– إلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات باستثناء المواد الغذائية الأساسية، الأدوية وأغذية الأطفال ومستلزمات المدارس وسيارات الهايبرد والكهرباء