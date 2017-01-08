الحرة نيوز – الامين ابو هزيم

تُجري قيادات أخوانية بارزة جردة حساب لما آلت اليه أوضاعهم من حيث انحسار تأثيرهم على الشارع وفقدانهم لرصيدهم

وقال مصدر أخواني مطلع أن جماعة الأخوان في الأردن – غير الشرعية- وذراعها السياسي الحركة الاسلامية تعيشان أزمة سياسية غير مسبوقة بعد أن أكتشفت أنها لم تعد الحزب الأكثر تأثيرا على الرغم من فوز الحركة الاسلامية ببعض المقاعد في مجلس النواب حيث كانت تسعى الجماعة الأم أي الأخوان الى حصد عدد أكبرمن المقاعد مشيرة أن بعض القيادات المتشددة من الصقور ترى أن جماعة الاخوان حققت ماحققت من نتائج في الانتخابات نتيجة تفاهمات مع الحكومة ورضيت بهذا الفوز المتواضع لتحافظ على وجود رمزي لها في المشهد السياسي بينما فأنها غير موجودة على أرض الواقع

هذه الخيبات مازالت تتفاعل في الجسم الاخواني خاصة بين تيار الصقور الذين يدفعون باتجاه خلق أزمة جديدة فيما بين الحركة الاسلامية من جهة والحكومة من جهة أخرى

واتهمت ذات القيادات الاخوانية تيار المعتدلين بالتسابق لنيل رضى الحكومة واجراء اتصالات معها قبيل عقد الانتخابات النيابية وعقد صفقات بمعزل عن مصير الحركة الاسلامية وبمعزل عن موافقة القواعد الانتخابية

وترى مصادرنا أن الحركة الاسلامية فقدت رصيدها الشعبي بسبب انشغالها بالجانب السياسي وخوض المعارك الخاسرة ودخولها في هرطقات لاطائل منها