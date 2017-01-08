الحرة نيوز –

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، أن اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضية راتب امام المسجد الذي تقاضى راتباً قدره 48 ألف و228 ديناراً ستنتهي من تحقيقاتها غداً وستضع كافة أوراق القضية أمام رئيس النيابات العامة .

وبين عربيات خلال حديثه لبرنامج ‘يحدث هذا المساء’ على التلفزيون الاردني مساء الأحد، أن قضية الامام اكتشفت بعد ورود معلومات من اشخاص تفيد أن هناك رواتب عالية يتقاضاها أئمة فتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة والتحقيق فيها ليتبين صحتها.

وأكد أن الوزارة هي من اكتشفت قضية راتبي الأئمة وليس ديوان المحاسبة، ما يؤكد جدية الحكومة في مكافحة الفساد.

وعن استثمارات الوزارة، أشار عربيات أنه في السابق كان هناك برامج استثمارية تم اقرارها في الوزارة، ولكن حين بحثت عنها لم أجدها.

وكشف عن نية الوزارة انشاء مشروع استثماري ‘مول’ تجاري في مدينة العقبة وذلك بالتعاون مع صندوق الحج، متوقعاً أن يكون مردوده السنوي ما يقارب مليونين ونصف المليون دينار.

ولفت إلى أن صندوق الحج هدفه توعية ثقافة الادخار لدى المواطنين.

وقال عربيات ‘أن الاصل في أي انسان الضمير، والرقابة الداخلية في أي مؤسسة هي الضمير الذي على أساسه يمكن الشخص من القول لهذا لا ولهذا نعم، متابعاً: إذا أردنا ان نُصلح في أي مؤسسة علينا تفعيل الرقابة الداخلية.

وحول شركات الحج، قال عربيات أنه لأول مرة تم محاسبة الشركات التي ثبت بيعها للتأشيرات.

وتحدث عربيات عما أثير حول مبلغ 106 الاف دينار التي جاءت نتيجة فرق العملة من خلال التحويل من الدينار إلى الريال السعودي من قبل الحجاج، وأنه تم ايداعها لدى الامانات في الوزارة وسيتم اعادتها إلى الحجاج من خلال شيكات تصرف للمستفيد الأول.