الحرة نيوز –

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ان 69 % من الأطفال الصغار في الأردن ذكوراً وإناثاً ينمون وفقاً للمسار الصحيح لتنمية الطفولة المبكرة، وان مؤشر التنمية المبكرة للأطفال في الأردن أعلى عند الإناث مقارنة بالذكور.

وتضيف الجمعية بأن مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة عرّف تنمية الطفل المبكرة على أنها “عملية منظمة يمكن التنبؤ بها من خلال مسار مستمر يتيح للطفل التعلم ليتعامل مع مستويات أكثر تعقيداً في الحركة، التفكير والتكلم والتعامل مع الآخرين، ويعتبر النمو الجسدي والتعلم ومهارات العّد والنمو الاجتماعي والعاطفي والاستعداد للتعلم مجالات حيوية للتنمية الكلية للطفل”.

وأضافت “إن النتائج أظهرت ارتفاع دليل التنمية المبكرة للطفل في الفئة العمرية الأكبر سناً (72 % بين الأطفال الذين أعمارهم 48-59 شهراً) مقارنة في الفئة العمرية الأصغر (67 % بين الذين أعمارهم 36-47 شهراً)، وأن دليل التنمية المبكرة للطفل كان أعلى بين الإناث (73 %) مقارنة بالذكور (65 %).

ودعت كافة الجهات المعنية وبشكل خاص الأسر الى الاهتمام بتنمية قدرات أطفالهم الصغار، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم في مختلف المجالات والعمل على تنميتها، واستشارة الأخصائيين في حال وجود أي خلل في القدرات الجسدية أو العقلية، كون إهمال ذلك يرتب آثارا مدمرة على تكوين شخصيتهم ومستقبلهم وحياتهم بشكل عام.