الحرة نيوز –

عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا الأحد، برئاسة النائب خالد أبو حسان، ناقشت خلاله مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.

وقال أبو حسان إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها، مضيفاً إن اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات لإقرار بقية مواد مشروع القانون، الذي يلبي جميع متطلبات وطموحات قطاع الطيران.

وحضر الاجتماع وزير النقل، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، وممثلين عن الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني والنقل